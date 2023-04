El riesgo del efecto Forer tras la dramática predicción de Pitty la numeróloga sobre el aumento del dólar

Pitty la numeróloga, reconocida por sus predicciones en relación al devenir de la farándula local y consultada en diversas ocasiones por temas de actualidad, se refirió a la crisis financiera y política que se vive en el país en LAM, el programa que Ángel de Brito tiene en el prime time de América.

A pesar de que la cotización de la moneda extranjera comenzó a bajar al promediar la semana, la numeróloga adelantó que el dólar seguirá subiendo, dejó abierta la posibilidad de que se adelanten las elecciones y predijo que habrá una "gran transformación a nivel nacional".

Pitty explicó que "este es un año con energía 7, con una vibración 5 que no se queda quieta", justificó el movimiento con la forma que tiene este número, que no es lineal. Lejos de predecir una solución instantánea a los problemas urgentes de la sociedad argentina, la numeróloga auguró que "hasta dentro de un año, tan bien no la vamos a pasar".

Sin embargo, en la misma línea, pronosticó que debido a que "en julio Argentina va a cumplir 207 años", ese va a ser "un momento muy fuerte para nosotros. Hasta el 20 de este mes, el cielo, el sol y las estrellas van a estar en una manera de gran transformación".

Declaró que "al país lo va a salvar gente nueva" y repitió algo que muchos dicen: "Argentina nos pide una gran transformación". Fue concreta al responder que "el dólar va a seguir subiendo" y reveló que "para el 5 de mayo, es tremenda la energía que se va a mover".

Al ser consultada por las elecciones, dejó abierta la posibilidad de que las mismas se adelanten. "Siento que hay una presión energética, como que Argentina va a parir un cambio" y repitió una y otra vez que habrá nombres y caras nuevas en la política, aunque los números indican que habrá un protagonista en el cambio que ya está siendo parte del gobierno.

Por qué son claves las predicciones de Pitty la numeróloga en relación con el dólar

Las predicciones de Pitty la numeróloga, no tardaron en viralizarse. Y esto tiene una explicación. "Frente a situaciones de crisis, cualquiera sean, el ser humano utiliza diferentes mecanismos de afrontamiento y respuesta", explica la psicóloga Florencia Rodríguez. Acota que algunos de estos son más adaptativos que otros, pero que todos están orientados "a encontrar el equilibrio y acomodarse frente a la crisis".

Según la experta, "la búsqueda de apoyo social es uno de ellos: se intenta encontrar respuestas en otros, que puedan escuchar, acompañar la situación o resolver la crisis". Eso explica, de alguna manera, la rápida y fuerte repercusión que tienen las predicciones como las que hizo en LAM, Pitty la numeróloga. "Ella menciona: 'al país lo va a sacar adelante gente nueva' y muchos, aunque no tengan certezas sobre eso, acompañan estas creencias", reflexiona Rodríguez y añade que "Este método de afrontamiento, produce un alivio temporal, porque en realidad no resuelve el conflicto".

Las predicciones y el efecto Forer

De alguna manera, esta búsqueda de respuestas se puede asociar al llamado efecto Forer, aunque este haga referencia a una situación más personal. El psicólogo Bertram Robin Forer estudió la "falacia de la validación personal" que indica que muchas veces las personas ajustan a sí mismas descripciones vagas de la personalidad. Según los especialistas, el efecto Forer explica la aceptación generalizada de determinadas creencias y prácticas como la astrología, la adivinación y la numerología, entre otras.

En este caso, las declaraciones de Pitty la numeróloga sobre la actualidad argentina y la suba del dólar, fueron lo suficientemente generales como para habilitar diferentes interpretaciones que se ajusten a las creencias e intereses de cada persona o sector.

"Las predicciones pueden afectar de manera negativa en el día a día y generar altos niveles de frustración", sentencia la psicóloga consciente de que "el ser humano puede adoptarlas como certezas absolutas y, si no sucede lo que esperaban, volver a entrar en la crisis/angustia inicial".

En este sentido, Rodríguez recomienda "conocer todas las teorías, pero adoptar un pensamiento propio sobre el tema y llevarlo a la situación real de cada uno. Evaluar con qué recursos cuenta uno y cuáles son las alternativas posibles"

"Para pensar en alguna alternativa de solución, lo principal es tomar una posición de 'aceptación' frente a la situación y ver qué acciones concretas podemos realizar para afrontarla", remata la psicóloga.