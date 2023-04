Denuncian que no se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad

El astrólogo, locutor y excandidato a concejal, Ricardo Correnti, presentó ante el Inadi una denuncia donde advierte que no se está cumpliendo en los distintos ámbitos laborales la ley donde se establece el cupo del 4% para aquellas personas con discapacidad.

El escrito dirigido a Greta Pena señala: “Es de público conocimiento que las personas con discapacidad vivimos una vida absolutamente distinta a quienes no la padecen. Actos como levantarse de la cama, vestirse, alimentarse, higienizarse y transportarse, que pueden ser ágiles y normales para otras personas, a nosotros nos implica gran esfuerzo e incluso gastos, cuando no podemos hacerlo en sociedad”.

Y agrega: “El Estado primero nos margina, luego nos discrimina y, al mismo tiempo, nos condena al no tener trabajo, sometiéndonos a situación permanente de indignidad”.

La denuncia no solo hace referencia al plano laboral, también advierte que “digo que debería ser 'algo de público conocimiento' porque todas las personas de mi condición, coincidimos que no lo es -continúa la denuncia-. Nosotros formamos parte de una minoría perjudicada, que ya corre con desventaja a nivel social, cultural, económico y es blanco de exclusiones todo los días; muchas veces no de modo intencional, sino porque la falta de información conlleva a que no se respeten condiciones mínimas de subsistencia que se traducen, por ejemplo en veredas adecuadas con rampas. Parte de las razones por las que no se cumplen los derechos acordados en la ley modificada 24.901 tiene que ver con la carencia de representación que tenemos en las distintas orbitas de los poderes públicos”.