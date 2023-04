La particular iniciativa que busca concientizar sobre el autismo en Mendoza

Con motivo del Día Mundial de la Concientización del autismo, que fue el pasado 2 de abril, padres y madres de niños con autismo organizarán este fin de semana una pedaleada para dar a conocer la situación que atraviesan esas familias. Esperan una gran convocatoria y como forma de reconocimiento piden llevar un globo azul.

"El próximo domingo nos juntaremos en la Municipalidad de Luján de Cuyo desde las 9:30 de la mañana para hacer una pedaleada por la concientización del autismo. La consigna es llevar un globo azul, iremos hasta Lulunta y la idea es hacer una vuelta tranquila y corta", comentó Jimena Oyola, madre y organizadora del evento, a MDZ respecto de la iniciativa.

"Una vez que hacemos toda la vuelta, haremos un picnic. La idea es ir y volver juntos, compartir el momento. Siempre vamos acompañados de un grupo de ciclistas que nos marcan el ritmo del grupo. No queremos que ninguno de los que vaya se quede solo, siempre se trata de organizar esto con mucho compañerismo", amplió Jimena, quien indicó que suelen sumarse más de cien ciclistas y esperan sumar más para este domingo.

"No es fácil. Se hace difícil por el entorno, las escuelas no suelen ser inclusivas como deben ser. Nosotros cada cuatro años tenemos que pasar por todo un proceso largo para renovar los papeles de discapacidad. Todos los años las mutuales te piden miles de papeles y te hacen ir y venir todo el tiempo. Falta mucho, todavía hay falta de empatía en la sociedad. Incluir es importante, muchas veces a mi hijo lo han dejado solo y los padres de otros niños no bajan la línea en esos casos", comentó Jimena.

"El mensaje es siempre que seamos más empáticos, colaborar, preguntar. Se batalla contra un montón de cosas, se te cierran las puertas de muchos lugares, como colegios públicos y privados. Se ve a los chicos con autismo como un problema, pero son oportunidades y es una vida", indicó a MDZ.

El último fin de semana se generó una profunda conmoción por la muerte de una madre que tenía a su hijo dentro del espectro. Marina Signorelli había escrito un libro sobre cómo era crecer con un hijo autista llamado "Del dolor a la felicidad" y en las redes se reflejó el profundo dolor al conocerse la noticia.