Georg Miciu Nicolaevici, una vida para el arte

”De hecho, estos hombres, que parecen adherirse individualmente a una prudente tradición, dan muestras de mayor independencia que quienes se lanzan por caminos revolucionarios pero que implican someterse a teorías colectivas” Raymond Cogniat

Me ha parecido que las palabras de quien fuera un reconocido crítico de arte a nivel mundial, dan pie para comenzar a comprender la obra del artista Georg Miciu Nicolaevici. Es que Georg vive como pinta y pinta para vivir desde siempre, con una coherencia

implacable. Es así que su pintura realizada con espátula llega a un perfeccionismo y virtuosismo únicos, en todos los aspectos de la técnica y del conocimiento del color. Prevalece el gesto pero guiado por la razón, para usar términos conocido podríamos decir “informalismo”…tal vez, pero no deberíamos etiquetar su obra.

Ha llegado al extremo de reconocer como cambia la luz de acuerdo al estudio del aire de los lugares en los que ha vivido. De allí su preferencia por trabajar al aire libre, en contacto con la naturaleza para descifrarla. Estuvo quince años viviendo en las sierras de Córdoba pintando su paisaje, veintisiete años en La Patagonia. En San Martín de los Andes, donde fue declarado Ciudadano Ilustre, existe lo que se dio en llamar “Colección Georg”, un edificio que alberga la obra de toda la familia, de su padre, su hermano y de entre sus 9 hijos: Emaús (pintor) y Eliseo e Isaías (fotógrafos profesionales).

Sobre Eliseo escribió una interesante nota Carlos María Pinasco, columnista de MDZ: “en el ejemplar que National Geographic dedicó a la Argentina dónde Eliseo Miciu -contratado en forma exclusiva- presentó sus obras a nivel global. Tres de sus fotos fueron luego vueltas a publicar por Leurzer´s Archive en el libro de las mejores 200 imágenes del mundo.” Georg nacido en Austria en 1946, llegó a Argentina a los tres años de edad. El arte forma parte de su genética su padre Konstantino fue graduado en la Escuela Superior de Bellas artes de Viena, su madre era pianista y su hermano mayor pintor e ingeniero.

Si bien comenzó estudiando cinco años en el Conservatorio de Música decidió dedicarse de lleno a la pintura, cosa que hace desde 57 años. Posiblemente la disciplina que implica el ser músico se haya transferido a su “ser” pintor. Debajo de una apariencia afable y seductora surge un espíritu fuerte y determinado que sabe tomar el pulso de su público de una manera sagaz, no por nada el éxito lo acompaña constantemente y según como él mismo lo expresara, sus mejores premios son los que recibe todos los meses a través de sus muchos admiradores que siguen y compran su obra.

Martín Naveira y su socio Gastón Blondel

En múltiples viajes expuso en estados Unidos, Israel y el centro de Europa. Vivió en Granada y llevó su obra por toda España. Actualmente reside en las sierras de Catamarca. Cabe citar sus palabras: “Con más de 300 exposiciones personales realizadas en siete países, siento que mi obra - que me demandó 60 años de oficio permanente - está por completarse; y refiero a la teoría de que una obra es “completa” cuando es compartida con el público. Lo que colgamos en esta muestra me estimula a un análisis de tentativas y cambios. Si la obra no lo expresa por sí, son inútiles las palabras. El mensaje de lo plasmado entra en diálogo con el observador”.

“Comarcas Andinas” una historia dentro de otra historia.

Martín Naveira (abogado) y Gastón Blondel (Sommelier) son socios y amigos de toda la vida. De los veranos que pasaban en las sierras chicas de Córdoba, de toda esa zona muy linda de Los Cocos, La Cumbre. Estos dos jóvenes entusiastas emprendedores en 2021 deciden “hacer algo con los vinos”, Gastón es un gran conocedor del tema y de las bodegas como para poder diseñar los vinos que querían lograr.

Así deciden elegir la mejor región para las uvas de sus vinos, “Comarcas Andinas” como marca alude a ello. Allí los producen y comercializan, han comenzado con un varietal 100% malbec que es de Pedriel, Lujan de Cuyo, Mendoza (cosecha manual) fermentación tradicional, y también producen un espumante rosado, variedad: 25% Chardonnay y 75% Pinot Noir, hecho por las dos mejores bodegas de champagne que hay en el país con el método champenoise que es el método tradicional. Doy fe que son “espectaculares”, ¡salud!.

Relata Martín que conoció a Georg cuando era chico en ocasión en que este le llevara a su padre dos cuadros que le había comprado. Y es aquí cuando los caminos se cruzan para sostener una amistad en el tiempo. Martín recuerda su adolescencia en las sierras de Córdoba, tiene un cuadro de Georg “pareja Gaucha” que le recuerdan sus cabalgatas: “me iba de Córdoba a San Luis 14 o 15 días cabalgando con un amigo o con un hermano, a veces 3 o 5 con caballos pilcheros y bueno… con lo que teníamos, poca comida, sin carpa durmiendo al sereno. Así nos pasábamos los dos meses siendo menores de edad en Córdoba, en toda la parte de las sierras chicas”.

De estas historias de vida maceradas en el tiempo es que Georg dio a estos jóvenes la imagen de dos de sus obras que son las etiquetas de sus vinos. Estos están expuestos en el Banco Ciudad junto con las obras originales del autor. Tanto el arte de Georg como los vinos están hechos con amor y rigor que se necesitan para lograr la excelencia.