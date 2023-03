A 42 años de Freddie Mercury en la Bristol

Una cita obligada desde cada tarde del año 79 era prender la radio, sintonizar CW1 Radio Colonia, desde Uruguay que siempre sonaba bárbaro, y escuchar "La Ruleta del éxito", pero tenía que estar atento con mi radiograbador porque alguna canción de Queen iba a estar sonando, tenía listo el TDK y el botón pausa activado, esperaba que suene "Another One Bites the Dust" o "Crazy Little Thing Called Love".

Ya tenía claro que Queen era la banda del momento y que esa época ya sonaba en bailes y en casamientos se escuchaba "We are the champions", tremenda canción que aún sigue sonando sobre todos en las finales de la Champions con el correr de los años es un himno para celebrar un buen triunfo que costó mucho esfuerzo.

Esa mañana paseando con mi madre por Mardel, recuerdo que había un local del Diario "La Capital" en la calle Rivadavia en el centro mismo de la feliz, y tenía en su vidriera unas pizarras chicas negras que con letras de plástico te iban contando las noticias de actualidad, ese mismo día leí un posible rumor de visita de Queen a nuestro país, me volvi loco les puedo asegurar con pensar en poder estar presente y ver cantar a Freddie "Otro muerde el polvo".

Ese rumor en pocos días se confirmó y me encantaba escuchar conversaciones entre grandes que decían que era única la posibilidad de ver a Queen en Mar del Plata, ojo que también había otros que descreían que una banda de la jerarquía de los británicos podia visitar nuestro país.

Muchos empezamos a ahorrar, empezamos a dejar de ir a Sacoa a pasar buenas horas de la tarde, como me costó no gastar en fichines, lo tomé a nivel sacrificio, ayudar a mi vieja yendo a pagar los impuestos al banco, tremendos recuerdos, pero mi madre, mi idola desde siempre redobló la consigna, y me prometió, vos no te llevas ninguna materia en séptimo grado y yo te llevo a ver a Queen, tenía 12 años, a punto de egresar primaria en el Instituto San José de Morón.

La locura que había desatado Queen en Mar del Plata, filas larguísimas para sacar las entradas, la vigilia en el Hotel Provincial esperando que Freddie o alguno de la banda salga al balcón a saludar o baje un rato a firmar autógrafos, Queen estaba tocando en Liniers, en la cancha de Vélez, pero ya había gente en la vereda del hotel para tener un lugar primordial, alguna vez escuché hace pocos años, que después de esta presentación no se registró otra visita igual en la feliz.

Esa noche fue tremendamente inolvidable, recuerdo que llegué al estadio mundialista aun de día, me acompañó mi vieja hasta la esquina de Juan B. Justo e Independencia, y lo primero que me impresionó fue el enorme escenario en un césped donde días atrás habían River y Boca por la copa de oro de verano 1981. Cuando empezó el show no quedaba un lugar libre, fue enorme la convocatoria.

Me impresionó el despliegue físico de un Freddie en pleno apogeo y un sonido increíble que mi mamá que se quedó afuera y me esperó en una confitería a unas cuadras lo escuchó claramente. Los Queen quedaron chochos con el trato de la gente y nosotros quedamos maravillados con su música, con sus éxitos que escuchábamos en las radios de Buenos Aires.

Fue mi primer recital de una banda en un estadio, lo cual no era muy común en aquella época y estas líneas además de recordar esa noche en el Mundialista de Mar del Plata, aprovecho para honrar la memoria de mi vieja en este 2023 que se cumplen 40 años de su partida, y fue capaz de llevarme a ver, la banda de mi vida.