La sorpresa romántica de un novio que conmueve a las redes sociales

Una historia de amor ha conmovido a miles de usuarios en Twitter luego de que una joven compartiera un gesto romántico de su novio.

En la publicación, que ha recibido más de 80.000 me gusta, Candela narra que su novio le propuso salir a caminar, pero el recorrido tuvo "vueltas raras e instrucciones". Al final el paseo, el joven mostró a su pareja que las distintas calles formaban las palabras "Te Amo".

Este gesto ha sido ampliamente aplaudido en las redes sociales y se ha vuelto viral en cuestión de horas con más de 80.000 me gustas.

"Salimos a caminar por idea de mi novio, dábamos vueltas raras y hablaba de instrucciones. Al final de la caminata saca el teléfono y me muestra esto", escribió la joven en la red social.

Salimos a caminar por idea de mi novio, dábamos vueltas raras y hablaba de instrucciones. Al final de la caminata saca el teléfono y me muestra ESTO uD83EuDD79?uD83DuDC9E pic.twitter.com/a5CnfZt5JB — Pepeh uD83CuDF3C (@Candelighted10) March 24, 2023

Candela comentó a MDZ cómo comenzó todo: "Hace casi un mes, Rubén me preguntó si en estos días me gustaría salir a caminar por el centro. Yo obvio que le dije que sí y me advirtió que iba a ser un recorrido un poco largo. Cuando nos encontramos, él comentaba algo sobre instrucciones y un recorrido y yo me reía porque no entendía qué era, pero me llamaba la atención, la sorpresa".

"Después de alrededor de una hora y media y casi cinco kilómetros, nos sentamos en una plaza y me mostró el teléfono. Se había descargado una aplicación que marcaba el recorrido realizado y mostraba ese mensaje en el mapa", agregó. La sorpresa de Rubén la conmovió: "Me empecé a reír y a llorar porque me pareció un gesto precioso, muy sencillo pero efectivo".

"Creo que los detalles así son muy importantes en una relación, porque fue una actividad supertranquila, pero que significó mucho. Pasamos todo nuestro noviazgo como estudiantes y me parece importante ver qué hay actividades muy originales que se pueden compartir sin irse lejos o gastar plata. Obviamente, fue idea de él, así que es necesario tener su creatividad y cariño", comentó la joven a este medio.

"Planeamos volver a hacer algo así, tal vez con dibujos en vez de palabras, estilo Pixel art", agregó.