Incertidumbre: a días de iniciar las clases, cerró el IMEI de Maipú y los estudiantes están desesperados

Decenas de estudiantes que cursan carreras de educación superior se encuentran viviendo un dramático momento luego de que este viernes les informaran que ya no tienen un lugar donde continuar sus estudios debido a que el instituto al que asistían cerrará sus puertas durante este año. La notificación formal se hizo a solo tres días de que los alumnos y alumnas iniciaran el cursado.

Horas tensas se vivieron entre el jueves y el viernes pasado en el Instituto Maipú de Educación Integral (IMEI) cuando el rector Hermógenes Suárez mantuvo encuentros con docentes y estudiantes para confirmarles lo que era un secreto a voces desde hace meses, pero que fue negado por parte de las autoridades hasta último momento.

Antes de reunirse con las autoridades, los y las estudiantes acercaron una carta pidiendo que la situación finalmente se esclareciera ya que, según denunciaron, si bien el cierre era casi un hecho, a muchos les habían aceptado el dinero de las cuotas y el pago de la matrícula; lo que hacía hacia pensar que podrían continuar: "Hace meses venimos preguntando en qué situación está el instituto y qué va a pasar con nuestra carrera. La única respuesta que recibimos fue que no nos dejemos llevar por 'rumores'. Pero hoy, a 3 días de empezar el cursado, no pueden aún darnos una respuesta certera".

Es que, quienes cursaban en la institución ya contaban con cierta información de compañeros de otros establecimientos en donde se les había indicado que existía la posibilidad de incorporar a nuevos alumnos debido al cierre del IMEI. Sin embargo, las autoridades lo habrían negado y mantuvieron en la incertidumbre a la comunidad educativa hasta que se hizo inevitable continuar, es decir, tres días antes de empezar las clases.

Ahora, quienes asistían al edificio ubicado en Maipú deberán buscar un lugar donde continuar sus estudios y esto conlleva una serie de conflictos que también fueron expuestos en el escrito que confeccionaron ya que, no solo deberán trasladarse hasta Ciudad sino que no se les ha asegurado que puedan seguir en las mismas condiciones o turnos.

"Todo esto implica que no sepamos ni siquiera qué hacer con nuestros trabajos. Muchas de mis compañeras trabajan para pagar sus estudios, son madres y sostén de familia. Quizás, luego de esta reunión, deban enfrentarse a la difícil decisión, de conservar sus trabajos o seguir formándose. Y utilizar el término 'decisión' es solo una forma de decir, porque al quedarnos sin la posibilidad de cursar en el IMEI, tendremos que desplazarnos a distintos departamentos del Gran Mendoza para continuar nuestros estudios. Y varias de nosotras no podrán hacerlo porque tienen hijos, porque no pueden abandonar sus trabajos, o porque los costos de la nueva cuota más transporte simplemente serán excesivos", detallaron.

El instituto ofrecía cuatro carreras de profesorados en inglés, historia, educación primaria y educación inicial, y dos tecnicaturas (administración de empresas y turismo). Los estudiantes de cada una de estas orientaciones fueron convocados el viernes y, de forma separada, se les fue informando sobre la situación. "Ni yo sabía hasta anoche si cerrábamos o no", fue uno de los argumentos que les dio el rector ante los reclamos en torno cómo se había afrontado el problema.

Si bien en los diálogos que mantuvieron alumnos y autoridades se habla de cierre, lo cierto es que la institución no ha puesto al tanto a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre esta decisión y es que, según explicó Suárez a los estudiantes, el problema sería que la cantidad de alumnos que se inscribieron no es suficiente para poder enfrentar los gastos, por lo tanto, no resulta viable dictar clases este 2023. Sin embargo, se podría habilitar nuevamente en un futuro.

Estas circunstancias trae aparejado una serie de complejidades más grandes a los alumnos y alumnas en su búsqueda de banco y ha llevado a que se denuncie como "cierre encubierto". "Ni la institución ni ninguna otra autoridad nos está gestionando el pase y somos nosotras las que debemos salir a buscar banco. Esto le da la posibilidad al IMEI de decir: 'No cerramos sino que nos quedamos sin estudiantes'", indicó una de las damnificadas que cursaba el profesorado de Educación Inicial. Otro de los puntos que ha provocado un importante malestar es la negativa a entregar analíticos provisorios: "Nos han dicho que solo nos darán los papeles cuando sepamos a qué institución vamos a cambiarnos y en su lugar nos han entregado una situación académica sin validez legal".

Desde la DGE se refirieron a esta situación detallando que, en otras ocasiones, cuando se les ha puesto al tanto de cierres intempestivos, desde el gobierno escolar se ha actuado para asegurarles un lugar a los estudiantes, sin embargo, en esta oportunidad aún desconocen la decisión que ha tomado la institución.

Problemas económicos

Durante un encuentro que se había realizado en febrero, el director de nivel Superior del IMEI, Guillermo Lúquez, había revelado que el instituto ya no contaba con subsidio por parte de la DGE y esto los llevaba a analizar un fuerte incremento en las cuotas para el año lectivo 2023 -cuyo valor podría escalar a $31.000- para mantener las puertas abiertas. Sin embargo, se aseguró que se contemplaría la situación económica y se trabajaría para mantener la cuota en $20.000 con tres aumentos durante el primer semestre.

En este cónclave, Lúquez también indicó que habían profesores que no cobraban sus sueldos desde noviembre del 2022 y que el establecimiento había tenido que pedir un préstamo para poder pagar impuestos. Según las autoridades, es justamente el tema económico el que hoy los lleva a cerrar sus puertas.

La DGE confirmó esta situación y explicó que la quita de ayuda por parte del Estado se debe a una resolución del 2018 en la que se decidió priorizar las "carreras prioritarias" y comenzar a disminuir los desembolsos a instituciones privadas de forma paulatina hasta llegar a una quita total en 2022.

MDZ intentó comunicarse en varias oportunidades con Guillermo Lúquez pero no obtuvo respuesta.