Césped: tips fundamentales para la resiembra otoñal

Esta época resulta un buen momento para comenzar con el mantenimiento de nuestro jardín. El especialista en plantas de MDZ Radio, Luis Canziani, brindo una serie de recomendaciones para comenzar con la resiembra otoñal y tener tu espacio verde divino.

Los pastos como la chipica, la Bermuda grass o el kikuyo, en invierno suelen quemarse por los fríos y quedar con un color marrón. "Con la resiembra otoñal nosotros podemos lograr, entre otros beneficios, mantener verde nuestro jardín durante todo el año", sostuvo el especialista en plantas de MDZ Radio.

Además si realizamos esta actividad, se puede controlar la invasión de malezas durante el invierno y la primavera por una cuestión de competición.

¿Cómo llevar a cabo la resiembra?

"Debemos cortar la chípica o el kikuyo que tengamos, casi al ras, no hace falta ni recogerlo. Arriba de ese mismo pasto, resembramos con las semillas del pasto que se llama ryegrass anual . Es importante lograr que la semilla tenga un poco de contacto con el suelo para poder enraizar mejor. Una vez sembrado, lo podemos tapar con la arena fina (no se debe colocar en exceso) que le va a dar la oscuridad que necesitamos y de alguna manera va a empujar un poco la semilla hacia abajo. Lo recomendado es pasar un rodillo", aconsejó el especialista.

Riego

Lo ideal, según Canziani , es no "enlagunar" el sector ya que podríamos levantar las semillas, tampoco debemos aplicar el riego por manto, debido a que las moveríamos de lugar. El riego debe ser tipo lluvia y dos veces por día en esta época, tanto en la mañana, como en la noche. Luego de que sembremos no se debe pasar el rastrillo por la superficie, pasados los 20 días, cuando podamos ver lo germinado, es recomendable darle "un empujón" con nitrógeno o sulfato de amonio.

"El ryegrass anual germinará en cualquier momento del invierno. A mediados de marzo, es la época ideal para sembrarlo, ya que el calor nos va a ayudar a que germine, esto no sucederá si lo hacemos en el mes de mayo, por ejemplo. Hacerlo en esta época es aconsejable porque son las últimas temperaturas relativamente cálidas del verano que nos ayudarían a que germinen las semillas mejor", agregó.

¿Qué hacemos con las zonas del jardín donde no crece el pasto?

Para ese caso, según Canziani, la semilla que se tendría que usar no es el ryegrass anual, sino la perenne. "Porque en el caso de que tapes el pelón con la primera, solo lo tendrás tapado durante el invierno, pero después estas semillas no aguantan altas temperaturas. Primero se debe ver qué causa que en esa zona no crezca el pasto, puede ser porque en ese espacio hay mucho tránsito, o si tenemos riego por aspersión es muy probable que no esté llegando allí. En esa área debemos colocar un ryegrass perenne, con una proporción de 16 a 20 metros cuadrados por kilo y lo podríamos combinar con el 10% de chepica, que germinará en septiembre", cerró.