Diputados convirtió en ley un proyecto sanitario clave para el Gobierno

La iniciativa que propone la Transformación Digital del Sistema de Salud obtuvo sanción definitva este miércoles en Mendoza. Se trata de un marco general como “estrategia fundamental y priorizada para el sistema sanitario provincial, con el fin de mejorar la accesibilidad al mismo, la longitudinalidad de los cuidados, la integralidad de los servicios y su coordinación, desde un enfoque centrado en la persona, la familia y la comunidad”.

Esta política pública sanitaria estará a cargo del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, quien deberá “implementar la estrategia de transformación digital del sistema de salud, la cual se complementará con la trazada por el Gobierno de la provincia, en materia de tecnologías, comunicación con el ciudadano y lógica de procesos y servicios digitales”.

Asimismo, deberá procurar el soporte tecnológico y de servicios para los sistemas de salud; establecer los criterios, normativas y requerimientos técnicos básicos que deben cumplir los sistemas e infraestructuras, “los cuales seguirán la estrategia del Gobierno de la Provincia para garantizar la Interoperabilidad de los sistemas de Gobierno, con el fin de mejorar la seguridad, confiabilidad y trazabilidad de la información que se intercambia entre diferentes organismos”, y crear y mantener bases de datos o tablas maestras.

De la misma manera, proponer las medidas, procedimientos e infraestructuras necesarias para la explotación de la información clínica con fines de investigación, evaluación del sistema de salud, desarrollo, innovación, planificación y gestión sanitaria y mejora de la calidad asistencial, resguardando el anonimato de las personas titulares de la información clínica utilizada.

La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción final al proyecto del Poder Ejecutivo por el que se propone la Transformación Digital del Sistema de Salud. pic.twitter.com/J8XFwQoEGn — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) March 15, 2023

También prevé impulsar y coordinar las líneas de financiación específicas para la estrategia de salud digital; potenciar proyectos conjuntos entre diferentes servicios de salud y establecimientos sanitarios concertados, con objetivos convergentes, que permitan optimizar el uso de los recursos y los desarrollos; crear grupos de trabajo específicos con los sectores implicados tales como industria, profesionales, entidades públicas, entidades privadas y pacientes, y potenciar grupos de trabajo para consensuar mejores prácticas en los procesos.

Finalmente, proponer los indicadores a utilizar, evaluando y midiendo el progreso de la transformación digital del sistema e implementar un modelo de gobernanza que permita aunar las acciones y objetivos del sistema provincial de salud, de los organismos y actores involucrados, entre ellos los usuarios y trabajadores de la salud, de manera coordinada, colaborativa y sostenible en el tiempo.

Presupuesto

En el texto legislativo se establece que la autoridad de aplicación deberá prever en la Ley anual de Presupuesto, dentro de sus partidas presupuestarias, un monto destinado específicamente al programa, como así también se autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para el presente ejercicio, a los efectos de poner en funcionamiento la estrategia.

Administración

Respecto a la administración del Programa, sostiene que estará a cargo de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) y que para ello, la autoridad de aplicación deberá suscribir un acuerdo específico.

“Los procedimientos de contralor idóneos para la rendición de los gastos que efectúe el Administrador en el cumplimiento de los fines del Programa serán establecidos por la reglamentación de la presente. La Autoridad de aplicación tendrá la facultad de sustituir la administración, según se establezca en la reglamentación”, añade el articulado. La ministra de Salud, Ana María Nadal.

Ámbito de aplicación

La estrategia de transformación digital contemplada “será implementada en todos los efectores asistenciales de gestión pública del sistema de salud de la provincia de Mendoza”, en tanto que su aplicación en el subsector privado, “deberá adaptarse a los estándares establecidos en la presente ley y los que disponga su autoridad de aplicación”.

Lo que se pretende, es el “fortalecimiento del sistema sanitario”, estableciendo “pautas y lineamientos generales para el diseño e implementación de sistemas de información interoperables, basados en estándares internacionales”.

Lineamientos estratégicos

De acuerdo al texto, se deberán seguir lineamientos estratégicos tales como capacitar e involucrar a las personas en el cuidado de su salud y facilitar su relación con el sistema; mejorar el desempeño del sistema de salud provincial apoyando el trabajo de los equipos de salud y generando procesos de valor, y mejorar la toma de decisiones a través del análisis de datos e información.

A la vez, velar por la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos personales e institucionales que se incorporen al sistema de salud por cualquier medio, dando estricto cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25326 y apoyar el progreso del sistema de salud provincial mediante políticas de innovación orientadas a la medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional.

En cuanto al Plan de Ejecución, la autoridad de aplicación, junto con el Administrador del Programa, deberán confeccionarlo en un plazo máximo de 120 días desde la reglamentación de la Ley.

Debate

Según explicó Jorge López (UCR), “que el acceso a las tecnologías de la información pueda ser considerada como una herramienta, importa para lograr un sistema de más accesibilidad y para administrar recursos de manera más eficientes. Los objetivos son numerosos y específicos, y tienen que ver con poder lograr este sistema de una manera gradual. Que los efectores de la provincia trabajen en colaboración, de manera armoniosa y racional, que no tengamos compartimientos estancos para mejorar la salud de los mendocinos”.

“El camino es ese, es incorporar a la gestión de la salud la tecnología, es poder acceder a la información detallada, con un sistema más eficiente y todo ello se logra sentando a todas las partes del sistema, para establecer las responsabilidades de cada una, las acciones que se deben llevar adelante y ordenar todo ese proceso”, añadió.

Destacó la protección de la información de índole privada a través de incorporaciones que se hicieron al texto durante su tratamiento legislativo y el amparo de la Ley nacional 25326 y puso en valor a la FUESMEN, quien articulará el programa, “no sólo por su participación en la pandemia, donde demostró su capacidad técnica, sino también porque viene con un historial de excelencia. Viene desarrollando procesos de mejoras en salud, siendo parte de acciones puntuales junto al Ministerio de Salud de la provincia”.

En la misma línea aportaron Daniela García (UCR) y Daniel Llaver (UCR), subrayando que “no podemos negar el avance de hospitales, el acceso ha sido irrestricto para toda la población”; “estamos hablando, en este proyecto, de la integralidad del paciente”.

“La trasformación digital es un proyecto marco que abarca varios temas, es mucho más a lo que se quiere llegar, si bien en otras provincias se utilizan historias o recetas digitales, esto quiere sentar las bases para una verdadera trasformación digital. Abarca, receta digital, telemedicina y el ordenamiento de los procesos administrativos. Esto coloca a Mendoza a la vanguardia”, agregaron.

En igual sentido se expresaron Jorge Difonso (UP), quien expuso que “nosotros en plena pandemia elaboramos un proyecto sobre la digitalización, para que haya una historia clínica única, con ese mismo espíritu estamos a favor del proyecto”, y Josefina Canale (PDP), quien señaló que “entendemos que los datos están resguardados por la Ley nacional” y que este proyecto “es muy positivo para elaborar políticas públicas basadas en datos concretos. Esto hace que se abaraten costos y que la tarea del Estado sea más eficiente. El proyecto permitirá alertas tempranas en casos de violencia física o psicológica”. Cabe destacar al respecto, que al proyecto del Ejecutivo se acumularon cuatro iniciativas sobre la temática, impulsadas por José Orts (UCR), Jorge Difonso, y María José Sanz.

Por su parte, Mercedes Llano (PD), anticipó su voto negativo al indicar que “la voluntad de este bloque es apoyar esta reforma para la modernización del Estado, pero en el marco de un estudio comparado, contrastando con distintas legislaciones, advertimos falencias en este proyecto, se trata de un programa y no de un marco jurídico. No se establece una estrategia sino un sistema integrado de información en el que se establecen principios básicos y cuyo epicentro es no poner en riesgo la información de los pacientes. En este proyecto se omite este resguardo”.

También Emanuel Fugazzotto (PV), indicó que “antes de la transformación del sistema digital de la salud es necesario realizar ajustes, porque el derecho a la atención de salud, este proyecto no lo resuelve”.

Desde el PRO, Gabriel Vilche manifestó el acompañamiento a esta Ley considerando que “la obtención de la historia clínica rápida es importante y se podrán eliminar los archivos en papel, la duplicación de los estudios, también sienta las bases para la medicina del futuro, permitiría que las zonas más alejadas de las grandes urbes puedan acceder a tratamientos a través de la telemedicina”.

A su turno, desde el bloque del Frente de Todos, tanto Paola Calle, como Marisa Garnica, Valentina Morán, Verónica Valverde como Germán Gómez, dijeron rechazar el proyecto por su “tratamiento exprés”, y porque “no resuelve el acceso a la salud. Para acceder a la salud necesitamos médicos, no hay nada que funcione sin el recurso humano. No viene a resolver problemas”.

Además, indicaron que “tiene que haber transparencia en los actos de gobierno” en relación a la administración del Programa por parte de la FUESMEN, apelando a que debería haber un “proceso de licitación”. “El bloque Frente de Todos está de acuerdo con el programa de digitalización, pero con este proyecto estamos permitiendo llevar fondos públicos sin pasar por ningún tamiz del proceso”.

José Luis Ramón (Protectora), sumó que “este programa tendría que tener un proceso de inversión en materia de conectividad”, al tiempo que pidió “más inversión, más médicos en los efectores de la salud. Las personas que están por debajo de la línea de la pobreza necesitan urgente acceso a la salud”.