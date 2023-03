A 10 días de hacerse virales, cómo sigue la historia de los gemelos

La historia de Sofía y Leo se hizo viral hace diez días por un hilo de Twitter de ella, comentando que tuvieron que ir con su pareja a la Policía porque no podían dar con la identidad de sus gemelos, que el pasado 6 de marzo cumplieron dos meses de vida.

Lo que surgió a partir de que esa insólita noticia trascendió las fronteras del país, no se lo esperaban ninguno de los dos jóvenes padres, que aún no pueden identificar quién es Lorenzo (Lolo) y quién Valentín (Tino).

Pero la historia de esta pareja comenzó mucho antes del nacimiento de sus hijos. MDZ se contactó con Sofía Rodríguez, quien relató porque hasta el día de hoy, y a casi un mes del incidente por el cual se produjo la confusión de identidades, no pueden reconocer a sus gemelos idénticos.

Una historia de amor repleta de sorpresas

Sofía y Leo se conocieron en Andorra. Ella venía de Mendoza y él de Córdoba. Ambos habían emigrado para trabajar durante la temporada turística de invierno. Ella con 25 años trabajaba en la barra de un café. Él, con 33 años, en un rentals de sky. Ambos tienen la ciudadanía italiana en trámite, pero la gestión está demorada por la imposibilidad de conseguir turnos.

Se enamoraron de inmediato y al poco tiempo decidieron instalarse en Mallorca, España, para trabajar en la temporada de verano. “Yo me enteré que estaba embarazada allá. Y cuando supe que eran gemelos, decidimos volver a Argentina para estar con mi familia, que nos fue ayudando durante el embarazo”, contó la mamá.

Sofía y Leo se casaron en Mallorca

Antes de regresar, se casaron… o al menos eso creían ellos. “La boda fue en Mallorca y viajaron mi mamá y mi tía desde Argentina para estar presentes… Lo increíble fue que al poco tiempo nos mandó un mail el notario, diciéndonos que había hecho mal los papeles y el casamiento no fue válido. ¡Parece mentira pero siempre nos sale mal todo lo que tenga que ver con trámites!”, dijo entre risas Sofía. Y resignada comentó: “Algún día nos volveremos a casar”.

En noviembre pasado, Sofía y Leo cumplieron un año como pareja. “Tenemos más hijos que años de novios”, bromeó la joven aún sin poder creer cómo se fueron dando las cosas desde que se conocieron.

El 6 de enero de 2023, ya instalados en Mendoza, nacieron Valentino y Lorenzo. Eran gemelos idénticos. Sofía tenía antecedentes de familiares mellizos: su abuela y anteriormente el abuelo de ella.

La pareja en el Baby Shower

Al mes de su nacimiento, la pareja se instaló en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, donde es oriundo Leo. Allí tienen su domicilio y él su trabajo. “Él es perito en siniestro, pero trabaja mucho tiempo desde la casa, con lo cual nos ayudamos mucho los dos para atender a los bebés”, precisó la mamá.

“El día a día con los nenes se nos está haciendo mucho más lindo y fácil. Somos un gran equipo y la verdad es que los bebés se portan muy bien. Pero el primer mes fue muy difícil porque yo seguía muy dolorida por el parto y los nenes eran muy demandantes”, contó Sofía.

Tino y Lolo nacieron en una cesárea programada a las 35 semanas de gestación y con un peso de 2 kilos cada uno. Pero para monitorearlos, los bebés tuvieron que pasar 15 días en neonatología. “Nosotros dormíamos y vivíamos dentro del auto que estacionamos fuera del hospital. Fueron terribles esos días. Lo único bueno es que las enfermeras nos enseñaron absolutamente todo sobre cómo cuidarlos”, comentó agradecida la joven.

El incidente que se hizo viral

Toda la confusión sobre la identidad de los gemelos se inició de la forma más inocente. Sofía comentó que se dieron cuenta con Leo que la pulserita que llevaba Valentín y que traía desde el hospital le estaba apretando mucho, y decidieron cortárselas a los dos. Para que Leo pudiera identificarlos, Sofía los vistió a cada uno con un color de body diferente. En el chat que le envió a Leo, vía Whatapp, el16 de febrero, le detallaba “Vale de gris”, en referencia al color de la vestimenta que llevaba Tino.

El problema se generó a la noche, cuando ambos vomitaron y hubo que cambiarlos. Quedaron los dos vistiendo solo el pañal. “Nos quedamos dormidos y al otro día cuando amanecimos, vimos a los dos en cuero, ¡y no sabíamos cuál era cuál! Supusimos que uno de ellos era Vale y le volvimos a poner la pulserita. Pero el 1 de marzo, cuando fuimos al control con la pediatra, no coincidían los pesos. Lorenzo siempre pesaba 200 gramos más que Vale, y en la consulta vimos que estaba pensando 200 gramos más que su hermano. No sabíamos si había aumentado 400 gramos o Lorenzo era quien llevaba la pulsera de Valentín”, detalló.

Fue la pediatra quien les comentó que tenía un contacto con la Policía y les recomendó que fueran a la comisaría para que le sacaran las huellas dactilares y allí compararlas con las que figuraban en el DNI. Por eso se presentaron al día siguiente en la comisaría, pero como en el documento de identidad la huella era muy pequeña no lograron identificarlos con ese sistema. “La idea no funcionó. Y en la Policía nos sugirieron comunicarnos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) donde confluye el sistema de los Registros Civiles, porque aún no están cargados en el sistemas las huellas de los bebés”, explicó Sofía.

En el medio, vía Twitter la mamá iba comunicando a amigos y familiares las instancias de cada paso que daban. De pronto, de 200 seguidores que tenía, Sofía se encontró que la seguían más 10 mil personas y que la gente se enganchaba con la historia de los gemelos. Como que a uno de ellos lo vacunaron dos veces o que les hacían todos los estudios médicos sin ponerles nombre por desconocer su identidad.

Tino y Lolo, los gemelos que aún no fueron identificados

"Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz, en persona son iguales", explicó en un tuit. Mientras, le llegaban sugerencias de lo más insólitas de sus seguidores para poder diferenciarlos.

A la espera de la visita del Renaper

“Hace algunos días se comunicaron con nosotros del Renaper y organizaron una visita a nuestra casa en San Francisco. Vienen el próximo miércoles”, reveló la mamá a MDZ. “Para nosotros es muy importante saber su identidad por su DNI, su partida de nacimiento, su historia clínica, y hasta para sacarles el pasaporte italianos…”, agregó.

Contó también que en Twitter recibieron un montón de historias similares ocurridas con hermanos gemelos similares. “Es por esas historias tan lindas y graciosas que el hilo de Twitter con el caso se hizo viral. Pero también por las soluciones, muchas muy graciosas, que nos intentaban dar”, aseguró Sofía.

“Nos llamaron de Miami, de México, de Panamá, de España…. Es muy gracioso lo que generó esta historia”, dijo Sofía, que aún espera una resolución al problema para poder devolverle a cada uno de sus hijos su verdadero nombre.