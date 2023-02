Mendoza: caos vehicular en uno de los ingresos a la Ciudad por marcha del Polo Obrero

Durante la mañana y el mediodía de este martes, uno de los ingresos a la Ciudad de Mendoza se vio congestionado por una nueva movilización. Es que desde el Polo Obrero convocaron a manifestantes para protestar contra la medida de la ministra Victoria Tolosa Paz respecto a la bajas de Potenciar Trabajo.

Alrededor de las 10 de la mañana comenzó a llegar la gente a las inmediaciones del Mendoza Plaza Shopping y pasadas las 11 comenzó el corte de ruta en el Acceso Este, en la mano que conduce hacia la Ciudad de Mendoza.

"Arrancó el 2023 con un ajuste por parte del gobierno de Alberto Fernández, que junto a su ministra Tolosa Paz, cumplió en lo único que hizo que es hacerle pasar hambre a los que menos tienen, en este caso a un montón de beneficiarios del Potenciar Trabajo. Con la excusa de no validación de datos, que muchos lo han hecho, no se le pagó la totalidad del Potenciar Trabajo y por eso hoy estamos cortando rutas y accesos en todo el país", declaró Martín Rodríguez, representante de Unidad Piquetera en Mendoza.

En la provincia, Rodríguez reconoció que desconocen la totalidad de los beneficiarios afectados, aunque señaló que "únicamente de Unidad Piquetera son más de 200 familias, mientras que en todo el país -estiman- que asciende a 170.000 el número total de familias que no cobró la totalidad del plan".

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Es un reclamo que venimos realizando hace bastante tiempo. Se trata de personas que tienen un trabajo precario y que el Potenciar Trabajo es parte del intento por tener un ingreso fijo mensualmente que pueda significar que sus familias coma durante el mes", expresó el referente del Polo Obrero.

"Queremos que se restituya de inmediato la totalidad del cobro de los compañeros y que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación establezca todos los mecanismos necesarios para que se puedan actualizar datos, porque hay personas que no lo pudieron hacer debido a que no tienen un celular en condiciones, la aplicación no andaba y los operativos territoriales que llevaron a cabo fueron pésimos", agregó.

Además, indicaron que en principio se trató únicamente del corte de ruta, al igual que en el resto de las provincias, y esperar por una respuesta de la ministra Tolosa Paz. "Al parecer sólo escucha al FMI pero no el reclamo de un montón de familias que hoy, por ejemplo, no van a poder comprar ni un paquete de arroz porque no han cobrado la totalidad del programa".

Actualmente, el Potenciar Trabajo representa un monto de $35.000. "Es miserable, ni siquiera al salario mínimo vital y móvil, ni llega a acercarse a la canasta básica. 30 mil pesos no alcanzan para nada, imagínense si van a alcanzar 15 mil o 16 mil pesos que han cobrado hoy estas familias".

Caos vehicular

Mientras comenzaba la concentración en la calzada del Acceso Este, oficiales de policía procedieron a cortar la circulación de vehículos que se dirigían en sentido de el ingreso hacia la Ciudad de Mendoza a la altura de calle Azcuénaga, lo que provocó largas filas de autos e indignación por parte de los conductores que no previeron.

"No puede ser que todo el tiempo corten las calles, le complican la vida a todo el mundo", expresó un conductor mientras que a lo lejos otros empezaron a gritar hacia los manifestantes que "vayan a laburar".