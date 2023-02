Un jubilado necesitó de tres jubilaciones mínimas para cubrir la canasta básica

Febrero fue otro mes difícil para la economía cotidiana de los argentinos; más aún si se tiene en cuenta que la inflación de enero fue del 6% y no se dio ningún aumento retroactivo que hubiera podido afrontar ese incremento de precios. Este cuadro, se da dentro de un programa como "Precios Justos", que genera un leve estancamiento de la inflación pero no la soluciona y desabastece. Dentro de esa situación, los jubilados de la mínima recibirán $60.124, dado que el aumento anunciado es para el mes de marzo.

Aunque la dieta de los adultos mayores no se caracteriza por su diversidad, si es cierto que es muy controlada, por cuestiones referidas a la salud. Los alimentos más presentes en estas dietas, suelen ser las carnes, harinas con bajo contenido de sodio, fibras y cereales, agua mineral, frutas y verduras.

Carnes

Es sabido que por cuestiones médicas, en cuanto a las carnes, las personas mayores suelen buscar productos magros. Estos productos se caracterizan por tener precios más altos, aunque también existen otros accesibles. Los más baratos son la tortuguita, el roast beef o el bife angosto, aunque por mayor precio se consigue mejor calidad, como el lomo y el peceto. Otra opción económica es el pollo, que tiene una oferta magra como las pechugas y otra de menor costo, como la pata y muslo. El pescado, algo muy tradicional, ya se ubica entre los productos más caros dentro de las posibilidades de carnes.

La venta de carnes es uno de los rubros que mayor incremento tuvo.

Almacén

Otro de los puntos a tener en cuenta para los adultos mayores son los productos de almacén, dado que completan una dieta, por el lado de muchos de los hidratos y otros nutrientes como el calcio, además de bebidas e infusiones. Esto incluye galletas sin sal, lácteos, pan, sal, azúcar, agua mineral, fideos, arroz, mate, yerba, café y malta.

Frutas y verduras

Otra parte fundamental de una dieta es la que componen los productos de verdulería. En tiempos de sequía, estos suelen estar por encima de los precios comunes y forman parte sustancial de una dieta equilibrada. Lechuga, tomate, cebolla, papa, zanahoria, zapallo, manzana, banana y naranja, suelen ser los productos más vendidos.

Una dieta común de un jubilado, teniendo en cuenta que algunos productos son suplementarios, la componen:

Tortuguita: $1.300 el kg,

Bife angosto: $1.600 el kg.

Roast beef: $1.500 el kg.

Pechuga de pollo: $1.800 el kg.

Pata y muslo: $500 el kg.

Merluza: $1.600 el kg.

Galletas de agua: $400 tres paquetes.

Galletas sin sal: $450 tres paquetes.

Leche sachet: $234

Leche larga vida: $253

Yogur sachet: $340

Pan de salvado: $716 los 600 gr.

Pan integral: $527

Sal sin sodio: $600 los 300 gr.

Azúcar: $300 el kg.

Agua mineral: $210 los 2L.

Yerba: $915 el kg.

Café molido: $2.620 el kg.

Té: $330 los cincuenta saquitos

Malta: $500 los 200 gr.

Fideos: $380 los 500 gr.

Arroz: $230 los 500 gr.

Lechuga criolla: $800 el kg.

Tomate redondo: $400 el kg.

Cebolla común: $230 el kg.

Papa negra: $240 el kg.

Zanahoria: $280 el kg.

Zapallo anco: $190 el kg.

Manzana: $450 el kg.

Banana: $400 el kg.

Naranja: $400 el kg.

Otros gastos

A la suma de las compras de alimentos, hay que sumarle el valor de los medicamentos de venta libre, los suplementos alimenticios, medicamentos específicos por algún tratamiento particular, que no fueron incluidos porque no se puede establecer una paridad entre la misma población. Además, los costos de servicios como luz, gas, teléfono y agua corriente, aunque también pueden incluirse internet y telefonía celular.

Los medicamentos tuvieron un incremento del 4,86% durante el mes anterior.

En febrero, la compra de todos estos productos por una única vez en el mes, sumaría $20.695. Pero igualmente hay que tener en cuenta que por semana se consume al menos dos litros de leche, lo que terminaría siendo al menos ocho litros al mes. Misma fórmula para la carne, que no necesariamente se compra un kilo de carne para una persona y mucho menos en el caso de un jubilado. Las verduras también son otro ítem que es muy variable y suele verse modificado constantemente.

Otro gasto a tener en cuenta para muchos casos, es que para el jubilado exista la necesidad de alquilar un departamento. En caso de que lo haga, un monoambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya se ubica, en promedio, cerca de los $80.000. Además, es muy común que requieran acompañamiento de personal de asistencia y cuidado de personas, que cobra mínimo $77.423,18 mensuales, sin tener en cuenta las cargas sociales. Asimismo, en insumos de limpieza, transporte, vestimenta y recreación, también son variables según el mes y desparejos entre los distintos jubilados.

Un informe realizado por la Fundación Mediterránea, presentado en el último octubre, arrojó que la canasta básica de un jubilado supera los $150.000. La misma inflación de ese mes y los siguientes, basados en el resultado de dicho informe, arrojaría que para enero la canasta básica alcanzó más de $176.000. A esto, hay que sumarle que en este mes se estima que el incremento de precios se encuentre ente el 5,5% y el 7%.

Con estas cifras, la canasta básica de un jubilado es imposible de alcanzar para cualquiera que cobre la mínima. Aún con dos ingresos iguales, en el caso de un matrimonio de jubilados, en febrero se habrán necesitado más de tres jubilaciones mínimas para acceder a la canasta básica de febrero.