Multas para los padres por el UPD y una solución de fondo que no llega

La finalización de la escuela secundaria marca un momento trascendental en la vida de los jóvenes, que durante el último año son protagonistas de festejos y eventos que ganan cada vez más adeptos. A horas del inicio de clases, hay preocupación en las familias y directivos de las instituciones educativas que no encuentran una forma de abordaje para contrarrestar esta "práctica" que se lleva a cabo en diversas provincias más conocida como "último primer día" o UPD. Más allá del objetivo festivo de esta nueva celebración que consta de un encuentro entre los estudiantes en salones alquilados o casas particulares, el foco está puesto en el consumo de alcohol y escasos controles por parte de adultos.

El evento conocido como UPD (último primer día) es una especie de ritual de despedida que surgió en las escuelas secundarias de la provincia de Mendoza y se replica a lo largo y ancho del país. Desde lo conceptual es simple de explicar, los jóvenes se reúnen en un espacio que puede ser un parque, casa, o en el mejor de los casos, un salón alquilado para pasar la noche previa al último primer día de clases y después acuden todos juntos al establecimiento educativo (en su mayoría alcoholizados o con cansancio extremo producto de una larga noche sin dormir).

La complejidad de la situación es grande ya que involucra diversas aristas sociales, culturales e institucionales que deben ser tenidas en cuenta para proyectar los dispositivos de contención y prevención necesarios para evitar riesgos y salvaguardar la integridad física de los estudiantes que acuden alcoholizados.

El consumo de alcohol en los jóvenes viene en aumento

La música, comida, consumo de alcohol y el escaso o nulo control por parte de los adultos es el denominador común de este encuentro que tendrá lugar esta noche en distintos puntos de la provincia de Mendoza y el país. Desde la Dirección General de Escuelas manifestaron preocupación por el impacto que tiene este acontecimiento, pidieron a las familias mayor diálogo con los jóvenes sobre consumos problemáticos y recordaron que los padres podrían ser sancionados con multas.

"El código convivencia de la provincia expresa que los padres que permitan a sus hijos la ingesta de alcohol, pueden ser sancionados con multas ya que el adulto responsable debe hacerse cargo de controlar al menor que está bajo su supervisión. No habla bien de la sociedad que para cumplir las cosas alguien tiene que estar mirando o sancionando. Diversión Nocturna funciona y hay multas, también trabajamos en la prevención, necesitamos que la sociedad acompañe en este sentimiento", destacó en MDZ Radio el director general de escuelas, José Thomas.

"Estos festejos se vienen profundizando y cada vez los chicos van probando un poco más, lo cual es lógico porque son adolescentes y quieren transgredir. Si la sociedad no pone límites y los padres no ponen límites, va a seguir ocurriendo. Pasó de ser una pijamada de la noche anterior al primer día de clases, a una fiesta entre varios colegios. Festejar con tus compañeros está bien, otra cosa es armar una fiesta con alcohol el día anterior a empezar las clases y llegar a una escuela, 60 chicos en ese estado, no solo no está bien para afuera de la escuela sino que le creas un problema a la directora", agregó el titular de la cartera educativa provincial.

En ese sentido, algunos especialistas destacan que las instituciones educativas deben involucrarse no sólo en la prevención sino generando espacios de contención para los jóvenes. "No me imagino un inicio del último año en la escuela pidiéndole a los estudiantes comenzar inmediatamente con las materias. Los docentes saben que deben favorecer el diálogo. Ahora, si algunos quieren pasar la noche anterior sin dormir y tomando alcohol, que ese primer día lo pasen recuperándose en casa", destacó Alejandro Castro Santander, investigador y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.

"El colegio podría ser el lugar de encuentro de este tipo de eventos, tal como sucedió con el día de la primavera, y en ese sentido los adultos deberían transformarse en facilitadores y acompañar a los jóvenes, en lugar de estar asustados", manifestó el especialista y agregó: "Son cosas que se les ocurren a los chicos y la escuela está al margen. Cada escuela debe pensar este tipo de actividades y formar parte de la programación, no sólo para evitar conflictos sino para fomentar el bienestar institucional".

Hace unos años las escuelas eran un punto de encuentro para las comunidades educativas incluso con actividades que no estaban dentro de la currícula. Muchos establecimientos eran utilizados para bingos, bailes y diversas propuestas que fomentaban la pertenencia, sin embargo, eso cambió y muchas escuelas hoy están supeditadas al cumplimiento de la jornada escolar por temor a las actividades que puedan resultar o derivar en algún riesgo que ponga en juego la responsabilidad civil de la institución.

"La institución debe favorecer climas y pensar alternativas, encuentros informales, aunque en lo que tiene que ver con la convivencia y el encuentro, no es algo que se trabaje hoy en las escuelas. Siempre que pueda, el adulto debe tener un espacio y favorecer las iniciativas de los chicos, que cuando están solos sienten estas iniciativas como una transgresión o algo desafiante", expresó Castro Santander.