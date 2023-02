La vida actual de una exreina que protagonizó uno de los mayores escándalos de Vendimia

No es la primera vez que la Vendimia es protagonista de una polémica. En el año 2003, Anabel Molina, estudiante de abogacía en ese momento y representante de Guaymallén fue elegida como Reina de la Vendimia. Días después del Acto Central fue acusada, por una exreina, de estar “acomodada” políticamente.

MDZ Radio rememoró dicha situación con Molina, quién recordó el polémico momento, habló de su presente y opinó sobre la vigencia de la elección de la Reina de la Vendimia.

“Creo que la Vendimia ha ido cambiando y se ha ido aggiornando a las nuevas épocas. En ese momento lo que cuestionaban era que yo no era la más linda. María Fernanda Beldarrein, quien acababa de entregar sus atributos como Virreina Nacional de la Vendimia 2002, fue una de las que armó el lío”, recordó.

Gisela Gaviola, reina del departamento de Las Heras en el año 2003 también se sumó a las críticas tras dicha elección. Cabe recordar, que la reina mencionada primeramente, también protagonizó un escándalo tras los polémicos afiches de ella posando con una bikini realizada con un ramo de vid. Finalmente, los rumores y acusaciones sobre el supuesto "acomodo" fueron negados por parte de distintos funcionarios de gobierno de ese momento.

Molina recordó que ese año en el que fue reina, fue muy movido en su vida: “Fue un año bastante dedicado a la provincia, netamente a los viajes, a la promoción turística. Ese año interrumpí mis estudios, de lo cual no me arrepiento. Luego los retomé y me recibí”, contó.

Actualmente es abogada, y se presentó para ser jueza e integrar la Justicia Laboral. Además contó que práctica triatlón: “Es un deporte bastante exigente ya que demanda bastante entrenamiento. En este momento estoy preparando por primera vez una distancia bastante larga, son 1900 metros de natación en aguas abiertas, luego tenemos 90 kilómetros en bici de ruta y por último, 21 kilómetros de maratón. La idea es hacerlo en el menor tiempo posible".

La vigencia de la elección de la Reina

Molina se refirió al cuestionamiento del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, sobre la elección de las reinas: “ Me parece loable que la Comisión haya participado activamente y haya llegado a la Corte con este fallo reciente. Creo que la elección de la Reina tiene que existir. Las posiciones demasiado extremistas no son buenas. No creo que la mujer por presentarse la vean como un objeto, una cara bonita ni nada por el estilo. La mujer hoy ha ganado un espacio en esta sociedad. La elección es un espacio más que debe conservar".

Finalmente admitió que teniendo en cuenta la misión de las reinas, se debería cambiar la tradición de su vestimenta: “Creo que debería repensarse de que esté vestida con capa y corona, es netamente simbólico. La realidad es que la reina no tiene comparación con las monarquías de Inglaterra. Cumplen la función de funcionarias que representan a la provincia”.