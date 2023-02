Paro en la Línea C tras el asesinato de la oficial de policía

El brutal ataque que terminó con la vida de una oficial de la Policía de la Ciudad que intercedió en una discusión entre un empleado del subte de Buenos Aires y un delincuente, derivó esta tarde en un paro en la Línea C de subte que podría extenderse a otras líneas.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegadxs) expresó que ve "con suma preocupación la situación de inseguridad" que viven los trabajadores de subterráneos, luego del hecho ocurrido hoy en la Estación Retiro de la Línea C, donde una mujer policía fue asesinada a balazos y un empleado resultó herido.

"Vemos con suma preocupación la situación de exposición e inseguridad a la que nos vemos expuestos a diario quienes trabajamos en el ámbito subterráneo", dice el comunicado de los Metrodelegados firmado por su secretario general Roberto Pianelli, y el secretario adjunto Néstor Segovia.

El hecho ocurrió cerca de las 11 cuando una persona ingresó a la estación de subte ubicada en Retiro alegando un dolor de pierna por lo que se la asistió brindándole una silla y una camilla e informando a la policía que se encontraba en la estación.

A continuación, y por motivos que se desconocen, se generó un enfrentamiento con la oficial durante el cual, el joven le arrebató el arma y comenzó a disparar. Dos de los disparos impactaron en Maribel Nélida Salazar, de 36 años y madre de dos hijos de 13 y 5 años, quien falleció horas después en el Hospital Churruca.

En tanto, otro de los disparos alcanzó al empleado de la línea de subte, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández donde se encontraba fuera de peligro.

Pasado el mediodía, tras el hecho, un hombre que dijo ser representante de la Línea C de los Metrodelegados aseguró que el hecho "no fue un episodio aislado" y que "desde hace tiempo se solicitó a las autoridades mayores medidas de seguridad".

"No es un hecho aislado, pedimos más seguridad, episodios de violencia suceden siempre, no en este grado, pero por eso siempre reclamamos mayores medidas de seguridad", dijo el hombre en declaraciones a la prensa a la salida de las escalinatas de la Línea C de subtes.