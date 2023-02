El mecanismo de seducción por el que mujeres rusas llegan a la Argentina

Argentina vive una migración silenciosa proveniente de Rusia. En las últimas semanas, han llegado mujeres del país para tener hijos argentinos y de esta forma obtener el pasaporte argentino. El Gobierno inició una investigación para determinar si detrás de estos arribos hay un negocio millonario de turismo de nacimientos.

Hace dos días, llegaron 83 mujeres del país euroasiático, de las cuales 16 estaban embarazadas. Si bien se desconoce si llegan como turistas o con un fin diferente. En Instagram , una cuenta promueve e invita a mujeres rusas que estén embarazadas a tener su bebe en la Argentina.

La cuenta se llama @argentina.baby y en su descripción resalta la frase "Parto en Argentina" y prometen "dar juntos nuestros primeros pasos en la ciudad". Actualmente, le siguen casi 1.000 personas, donde la mayoría son personas del país euroasiático.

En su primera imagen, se presentan una joven llamada Lera, quien dice ser la "organizadora del proyecto" y que promete acompañar "a las futuras mamás en todas las etapas, desde recogerlas en el aeropuerto hasta realizar todos los trámites necesarios. Estoy de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesto a prestar apoyo y asistencia oportuna".

Lera trabaja en equipo, junto a Masha una "profesional educada y asesora de lactancia" que "acompañará durante el parto y brindará a todos apoyo, calidez y cuidados".

Luego está una mujer llamada Lisa, quien se encarga de contactar con un médico y además cumple el trabajo de traducir la conversación entre el experto de la salud y la mujer que planea tener a su hijo en la Argentina.

Para resolver el problema de la estadía, el equipo de @argentina.baby cuenta con Lyosha, un hombre nacido en Argentina que posee "muchos amigos, entre ellos, traductores licenciados y agentes inmobiliarios". "Estará encantado de ayudarte a encontrar piso, recogerte en el aeropuerto y contarte muchas historias interesantes", agrega la publicación sobre este hombre.

Entre las publicaciones que se encuentran en dicho perfil, explican por qué eligen a la Argentina:

"Argentina no solo otorga la ciudadanía al niño, sino también a los padres".

"Buenos Aires tiene un hermoso clima cálido".

"Argentina es un país de inmigrantes. La amable actitud de los lugareños está presente en todas partes".

"La atención médica en el país es de alto nivel. Puedes pedir una cesárea sin una indicación grave".

"El pasaporte argentino permite viajar sin visado a 171 países, incluidos la UE y el Reino Unido. Los argentinos obtienen un visado para EE.UU. de 10 años. Para nosotros, como viajeros, esto es muy importante".

"Argentina es el país más seguro de América Latina".

En la cuenta recomiendan además que las mujeres viajen entre las semanas 30-35. Esto coincide con las semanas de gestación de las rusas que han llegado a la Argentina.

Economía y servicios

En esta cuenta comentan sobre el servicio sanitario gratuito de la Argentina y sus beneficios, pero recomiendan que el parto se haga en instituciones privadas. Además, compara dos sanatorios privados: el Hospital de la prepaga Swiss Médica y el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

También explican el sistema de cambios que posee el país y recomiendan venir a Argentina "con dólares en efectivo para cambiarlos por pesos. Tampoco es aconsejable pagar con tarjeta, porque se cobra según el tipo de cambio oficial. ¡Puedes abrir una cuenta bancaria aquí en cuanto consigas una precaria!". Una joven rusa paseando por Buenos Aires

Si se desea vivir en un país, es necesario conocer cuánto se puede llegar a gastar en alimentos. La cuenta explica que la comida es barata y resalta: "No encontrarás un vino tan bueno por cuatro dólares en ningún otro país". "Un jugoso ojo de bife en un restaurante solo te costará quince dólares", explican.

Donde establecerse

Según un análisis del perfil, este "servicio" solo se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Desde @argentina.baby aseguran que las "zonas seguras son las del norte: Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero. Suelen ser verdes, limpias y ricas en arquitectura".

Por otro lado, informan que el alquiler de una habitación de 40 metros cuadrados "oscila entre 600 y 1.000 dólares" y explican que para rentar un departamento hay que pagar 3 meses de antelación, una fianza y el porcentaje para el agente inmobiliario.

Sobre los Argentinos

Además de información sobrevivir en el país, también realizan entrevistas a mujeres rusas que ya viven en el país. Una de ellas comentó que los argentinos "son personas sin prejuicios que disfrutan de la vida. Se quieren demasiado a sí mismos como para preocuparse por problemas insignificantes" y son "gente sociable".

La entrevistada resalta que los rusos poseen una baja autoestima, mientras que "los argentinos deberían 'bajar un poco el ego'".

"Fingen ser pobres para no meterse en problemas. No se alardea ni se hace ostentación de la riqueza. La gente tiene dinero, pero lo esconde bien. Pero no les importa dejar grandes sumas en Miami o gastarlas en la costa caribeña", agregó la entrevistada.