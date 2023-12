Recomendaciones y advertencias sobre bañarse en cauces, diques y ríos

Antes de que lleguen esos días demasiado calurosos en los que a veces ya no importa poner en riesgo la vida, es necesario recordar que los cauces no son piletas. Hay peligros que no se ven pero están presentes en los diques, cauces, espejos de agua y canales de riego. A pesar del calor, bañarse en cauces de agua implica riesgos que no se ven. Te contamos las recomendaciones de Defensa Civil.

Junto con el verano, lamentablemente llegan las muertes ocasionadas por la falta de conciencia sobre los peligros que conlleva bañarse en diques, ríos y cauces de riego. Las trampas mortales y peligros ocultos debajo del agua son comúnmente subestimados pero están presentes.

Defensa Civil y el Departamento General de Irrigación vienen concientizando a la sociedad sobre los riesgos de bañarse en diques y cauces. Por un lado, Irrigación recuerda que está prohibido bañarse en los espejos de agua y cauces que no se encuentren habilitados para ese fin, como Potrerillos, Cipolletti, Agua del Toro, El Tigre y Valle Grande. Por el otro, Defensa Civil aconseja ante los días de calor, una serie de recomendaciones para prevenir cualquier tipo de accidentes.

Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación, declaró a este medio que "bañarse en los cauces públicos, los cauces de riego, está prohibido porque realmente el principal problema es que es un riesgo para la vida del propio bañista. Porque además de que pueden tener flujos que no varían demasiado, pero son suelos resbaladizos. Y si es un cauce no revestido, pueden venir, obviamente, elementos que pueden generar cortaduras o lastimaduras serias". En el mismo sentido, sostuvo que como consecuencia del verano, "todos los años hay algún caso de ahogados. Porque por ahí se descuidan, se resbalan, se pegan y bueno, lógicamente después hay consecuencias sin recuperación".

El Superintendente General de Irrigación advirtió que está prohibido bañarse en cauces de riego.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, señaló que algunos bañistas forman piletones para que el agua no circule y que esto "genera mucho daño pero además el prejuicio que es que agua abajo hay gente que está esperando ese caudal para poder regar la finca, para poder producir".

Las recomendaciones de Defensa Civil

En primer lugar, desde Defensa Civil sugieren a la población que en caso de ver personas que realicen la mala práctica de bañarse en lugares prohibidos o peligrosos, hagan el llamado al 911. "Los terrenos acuáticos ponen en riesgo la vida al nadar o bañarse, ya que son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades".

Piden respetar las señales de seguridad y advertencia.

Foto: Archivo MDZ.

Asimismo, advierten que es peligroso bañarse en las fuentes de las plazas, ya que se puede recibir una descarga eléctrica. En lo que respecta a la pesca, explican que quienes la practiquen deberán buscar zonas seguras y alejarse de suelos que no estén consolidados. Los pescadores necesitan carnet habilitante, que se puede solicitar en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y locales adheridos.

Algunas de las medidas que se recomiendan para el verano son: