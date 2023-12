Cuánto aumentará el subte con el nuevo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya bajo la comandancia de Jorge Macri, anticipó que habrá aumentos en el boleto de subte y que llevará orden a la vía pública con el uso de la fuerza de policía. En declaraciones a la prensa precisó: “Trataré de terminar con el caos y recuperar la chance de circular con libertad. Creo en las libertades, hay libertad para manifestarse pero no puede imponerse por sobre la libertad de ir al colegio, a trabajar, a circular”.

En sintonía con la idea de control, Jorge Macri también aludió a Javier Milei, que desde el domingo ejercerá la presidencia: “El Estado tiene un rol en eso, el Ejecutivo, pero también la justicia. Por suerte vamos a poder trabajar con un gobierno que está en sintonía”. Agregó también que “lo que van a ver es una decisión política mía de vencer a eso de que el caos se impone. Quiero una Ciudad ordenada, voy a dar esa batalla. Es una discusión de orden, que si hace falta será de fuerzas policiales”.

Quién sucede a Horacio Rodríguez Larreta, precisó también que habrá aumentos en la tarifa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, impuesto inmobiliario local: “No podemos seguir engañándonos con que las cosas no cuestan. Sé que la gente está apretadísima. Hay dos personas que laburan en blanco y no pueden pagar el alquiler. No pasó nunca. El nivel de pobreza que nos ha llevado el gobierno oficialista es único”.

En cuanto al subte, habrán aumentos que afectarán día a día a los usuarios, comenzando con incrementos escalonados desde fines de diciembre hasta el primer trimestre de 2024. En el primer escalafón, el boleto pasará de los $80 a los $110, alcanzando los $125 para cuando concluya el plan de aumento del 56% que acordó el Gobierno de Jorge Macri.

Al mismo tiempo, los peajes aumentarán en la Ciudad en un 49% para fines de diciembre o principios de 2024. En las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, la tarifa pasará de $431 a $642 para automóviles livianos y de $179 a $267 para motos, siempre y cuando este fuera del horario pico. En el tiempo de mayor tránsito, los incrementos serán de $611 a $910 y $287 y $428, respectivamente.

Traspaso de mando entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

También habrá cambios en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular, con un incremento del 104% realizado en dos tramos. Primero aumentará desde $9.296 a $12.567,49 para fines de este año, siendo el siguiente escalón el primer trimestre llegando a $19.102,58. En el caso de las motos, pasará de $3.495 a $5.057,40 en el primer aumento y a $5.700,49 para el segundo tramo.

Además habrá un incremento en el estacionamiento medido en los barrios de San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta. En esos lugares, se plantó un aumento del 118%, pasando de los $81 por hora actuales a los $176 por hora, actualización que llegaría entre fines de diciembre y principios de enero.