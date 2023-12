Tres formas fáciles de reducir tu huella de carbono en el verano

El verano suele ser un momento de relajación, un tiempo en el que uno se olvida de las responsabilidades. Sin embargo, el calentamiento global no descansa y es importante que cada uno siga colaborando para reducir su impacto sobre el medio ambiente.

Según The Nature Conservancy (TNC), la huella de carbono personal es la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -entre ellos el dióxido de carbono y el metano- que son generados por las acciones de una persona. El promedio global anual por individuo es de 4 toneladas, mientras que, para prevenir el aumento de 2? en la temperatura global, debería reducirse a 2 toneladas antes de 2050.

Reducir la contaminación de plásticos

De acuerdo con el último Censo Provincial de Basura Costera Marina de 2022, más del 70% de los residuos en las playas bonaerenses son plásticos. Estos se degradan y transforman en pequeños fragmentos como los microplásticos y los nanoplásticos, que son ingeridos por animales marinos y personas. Los residuos plásticos más abundantes fueron: colillas de cigarrillo (26,4%); fragmentos duros de mayor tamaño, como los cubiertos descartables (17,3%); envoltorios de nylon o celofán (13,5%); bolsas (11,7%); y tapitas (5,7%).

Con el traslado de miles de personas a la costa, la cantidad de residuos se multiplica. Es necesario tomar consciencia del impacto que tiene lo que se arroja al suelo, y evitar ser parte de la contaminación.

Una forma de ayudar es reciclando. La mayoría de los balnearios cuenta con estaciones de reciclado para dividir los plásticos de papeles, cartones, vidrios y residuos orgánicos. De no ser así, una solución es llevar siempre una bolsa encima para acumular los residuos reciclables y luego arrojarla en otra estación. Esta medida colabora en evitar la incineración excesiva de residuos que aumenta la emisión de los GEI.

Del total de 35.741 residuos, un 73,7% estuvo constituido por plásticos, según el último Censo Provincial de Basura Costera Marina.

A su vez, la contaminación de los océanos por los microplásticos interviene en su capacidad de absorber GEI. Los océanos son importantes aliados en la lucha contra el calentamiento global debido a que son grandes reservorios de Co2. Se calcula que los océanos absorben un 30% de la emisión de GEI producidos por la actividad humana. Sin embargo, la contaminación debilita al ecosistema y reduce la absorción.

Privilegiar los medios de transporte sustentables

A la hora de planear cómo viajar, deben considerarse todas las opciones disponibles. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) indicó que el transporte es responsable del 15% de las emisiones mundiales de GEI. En lugar de viajar en auto, se puede viajar en tren o ómnibus. En el caso de preferir el vehículo personal, se puede armar un carpool, es decir, coordinar con un grupo de personas para reducir la cantidad de autos utilizados.

Además, el IPCC señaló que el sector del transporte abarca alrededor del 60% de la demanda de petróleo mundial, por lo que reducir el consumo de combustible, repercute también en la huella de carbono personal. En cuanto al traslado durante las vacaciones, se recomienda caminar, andar en bicicletas o usar el transporte público.

Ahorrar energía

Según la Organización de las Naciones Unidas, el sector de abastecimiento de energía es el mayor responsable de las emisiones globales en gases con efecto invernadero, con un 35%. Durante las vacaciones conviene disfrutar del exterior, no hay por qué pasar horas encerrado frente al televisor.

Algunas maneras de reducir el consumo de electricidad incluyen: mantener las luces apagadas, desenchufar dispositivos que no estén en uso (cargadores de celulares, extensiones eléctricas, etc.), reducir el uso de aparatos eléctricos (por ejemplo llenando el lavarropas o lavavajillas para reducir el número de lavados), no abrir innecesariamente la heladera, etc.

El electrodoméstico que más energía consume es la heladera debido a que se encuentra en uso constantemente.

En el caso de dejar hogares desocupados durante las vacaciones, conviene desactivar el cuadro eléctrico o desconectar todos los electrodomésticos posibles. Por su parte, conviene encender el aire acondicionado solo cuando sea necesario: cuanto más enfría, más se calienta el planeta. Asimismo, su consumo extendido aumenta la demanda eléctrica, lo que puede producir cortes de luz.

A pesar de que se requiere el esfuerzo de los grandes líderes de las sociedades, cada uno puede colaborar en su día a día para solucionar una crisis que afecta a todo el mundo. Al implementar estas tres simples medidas, se aportan granitos de arena que en conjunto, ayudan a combatir el cambio climático.