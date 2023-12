Montero: "La inflación en salud siempre es más alta y va a ser mucho peor"

La crisis económica impacta de manera directa en el acceso a la salud de los argentinos. A partir de los anuncios nacionales realizados hace unos días, la situación del sistema público, privado y las obras sociales se modificó generando incertidumbre en la población pero también en los responsables de las gestiones provinciales. El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, habló en exclusiva con MDZ y dio detalles de los ejes y dificultades que atravesará la gestión durante los próximos meses.

Mirá la entrevista a continuación

- ¿Cuáles van a ser los principales ejes de la gestión?

En primer lugar tenemos que gestionar una crisis hoy. Vamos a estar enfocados una parte del tiempo a la cuestión coyuntural. El ministerio venía con algunos problemas para abastecerse de insumos por el tema costos y por la falta de profesionales de la salud. Todo eso se agrava con la crisis socioeconómica porque hay mucha gente que empieza a acudir al sector público porque perdió su prepaga o porque le cobran coseguros en el sector privado y entonces van al sector público.

Todos estos factores son coyunturales, nosotros tenemos que resolver esa situación y mantener los servicios funcionando. Actualmente no tenemos problemas porque había compras de insumos y medicamentos ya realizadas con lo cual tenemos recursos todavía para sostener el sistema pero sin duda una preocupación.

En el corto plazo queremos restablecer esos procesos de compra ya que, con las medidas anunciadas por el gobierno nacional, no había precios ni ventas. Tenemos entregas comprometidas para el mes de diciembre pero estamos pensando en el mes de enero para abastecernos.

Venimos trabajando desde hace dos años en un plan estratégico para el Ministerio de Salud, algunos problemas los podemos resolver desde el Poder Ejecutivo y para otros vamos a necesitar el aval del Poder Legislativo.

- ¿Están preparando alguna licitación especial para enero?

La inflación en salud siempre es mucho más alta que la inflación en los precios generales de la economía. En este caso va a ser mucho peor esa situación porque gran parte de los componentes de los insumos y de los medicamentos son importados. El aumento del dólar oficial probablemente tenga un impacto grande en términos de costos.

Estamos atacando desde muchísimos flancos con licitaciones y con el convenio marco que tiene la provincia para abastecerse. Tuvimos una reunión ya que estamos pensando en importar directamente haciendo compras conjuntas con OSEP a través de la Organización Panamericana de la Salud.

- A partir de la crisis en la salud privada, aumento de las prepagas y coseguros, ¿el sistema público está preparado para un éxodo masivo desde el sistema privado?

No, esto funciona como un complemento como siempre lo ha sido en Mendoza y en la Argentina. Tenemos tres subsistemas, el sistema privado, el sistema público y el subsistema de obra sociales pero a pesar de que existe poca articulación entre ellos, el problema lo resolvemos en conjunto.

Nosotros ya tenemos el sistema público estresado pero estamos dando respuesta y resolviendo. Tenemos que tratar de evitar que haya un éxodo masivo de un subsistema al otro porque va a pasar algo que no le sirve a la gente en general y es que haya uno de esos tres subsistemas que se debilite mucho porque hoy no tenemos la estructura preparada para un éxodo masivo. Estamos sosteniendo el incremento de la demanda, lo vamos a seguir sosteniendo y estamos trabajando en una reorganización de los recursos tanto humanos como materiales pero si existiera un éxodo masivo nos veríamos en dificultades.

- ¿Cómo impactó el cobro de los coseguros de los profesionales de la salud en el sistema público?

Cuando empezó el tema de los coseguros no hubo gran impacto en los meses que tenemos estudiados ya que, al principio la gente prioriza la relación médico-paciente pero si la crisis se va agravando se generan cambios porque hay gastos que no pueden afrontar. Vimos un incremento en noviembre y sobre todo en diciembre de consultas dentro del sistema público pero aún no lo podemos medir pero creo que se va a ir profundizando en el tiempo.

- ¿Cómo se trabaja con el sector privado?

Probablemente esa situación empeore más, sobre todo si hay una liberalización de precios en la economía y un ajuste de lo que se llama precios relativos de la economía. Los precios de las prepagas estaban contenidos y regulados a nivel nacional. Habían crecido mucho menos que el índice general de precios con lo cual, si hay un ajuste de precios relativos, probablemente el precio de las prepagas suba más todavía y la situación se agrave.

Frente a ello, tenemos como objetivo empezar a articular no sólo con la obra social provincial y el PAMI sino también con todo el sector privado en su conjunto para que nos pongamos de acuerdo en algunas medidas que nos ayuden a sostener la crisis.

Estoy convencido de que el tema de los coseguros no es una buena medida. Entiendo perfectamente lo que les está pasando a los profesionales con el tema de sus remuneraciones pero el sistema de salud no se tiene que desorganizar ya que, si se desorganiza, cada uno empieza a hacer lo que quiere. Va a terminar afectando a las personas y van a pasar dos cosas, en primer lugar peor salud y de mala calidad pero también vamos a detectar más tarde los problemas porque la gente se va a dejar de atender en el primer nivel. Vamos a encontrar los problemas de salud más tarde con una consecuente pérdida de eficiencia general para el sistema. Va a ser malo para la gente pero también para los profesionales en el mediano plazo. Hay que tratar de no desordenarlo porque los sistemas funcionan como un seguro (a nivel de financiamiento), todos ponen un poco y básicamente sanos financian enfermos. Es un sistema que funciona de manera eficiente pero si lo rompemos y cada uno empieza a cobrar por afuera probablemente haya menos acceso a la salud pública en general, más ineficiencia y los profesionales van a perder pacientes.

- ¿Cómo piensan afrontar el faltante de médicos en el sistema de salud?

Estamos pensando en una reforma para tratar de promover mayor ingreso dentro de las residencias y además que elijan después quedarse en esas especialidades. Tuvimos una reunión con Roberto Miatello, decano de la Facultad de Medicina, al tratarse de una universidad nacional requiere trabajo por parte de la provincia pero también de la Nación, respecto a lo que tiene que ver con la modificación de los programas.

Le encontramos una vuelta para poder en el último año de Medicina, cuando son las prácticas, trabajarlo en conjunto con las residencias, la intención es que ese último año de prácticas se tome como uno de residencia y de esa manera poder acortar el plazo de formación de los profesionales pero dependemos de la aprobación a nivel nacional.

La problemática no se resuelve solamente desde la carrera, hay que modificar la Ley de Residencias, remunerar mejor a los residentes y sumado a esto hay que darles buenas perspectivas a los médicos. Queremos tratar de garantizar el desempeño profesional en el futuro y la estabilidad.

- ¿Cómo se prepara la gestión para un escenario peor que el del 2023?

Ayer tuve una reunión con la nueva subsecretaría de Administración, el director de Administración y la directora de Recursos Humanos para empezar a ver todos los mecanismos que podamos tomar para eficientizar el gasto y recurso humano que implica mover recursos humanos o reestructurar funciones dentro de los mismos hospitales pero también ir a buscar todos los nichos de improductividad para mejorar algunas políticas que tienen que ver con compra de insumos y medicamentos para poder abaratar costos.

Vamos a hacer foco en los sistemas de información y la transformación digital ya que eso nos va a permitir conocer perfecto en qué gastamos, cómo gastamos y cómo podemos hacer más eficiente los recursos que invertimos.

A principio de año sacamos una ley de transformación digital y hemos trabajado mucho en ese sentido. Está en un grado de avance bastante importante. Estamos empezando a implementar el sistema en los hospitales ya que nos va a dar muchas herramientas para la gestión y para atender integralmente a los pacientes.

- ¿Cómo se va a trabajar con Osep? , ¿va a haber cambios en el directorio?

Va a continuar la gestión actual, no hay cambios proyectados. Hoy es una decisión del gobernador

- ¿Cuál es la situación de la obra social?

La obra social tiene problemas estructurales desde hace mucho tiempo. Hasta el año pasado, como los ingresos de la obra social están ligados a los sueldos de los empleos públicos y al mismo tiempo tuvimos inflación en dólares dentro del sistema de salud, tuvo muchos problemas económicos y el gobierno colaboró en la sostenibilidad de la Obra Social.

Este año no fue así, con la ley para incrementar los ingresos de la Obra Social se saneó esa situación y está en buenas condiciones financieras. Eso no quiere decir que está solucionado el problema porque sin duda le va a pasar lo mismo que nos va a pasar a nosotros dentro del sistema de salud. Se va a encontrar que los medicamentos aumentan muchísimo de precio y que no hay un correlato con los ingresos.

Tenemos que trabajar coordinando las acciones entre Ministerio de Salud y la obra social para que nos vaya mejor a los dos, que podamos lograr mejores precios y condiciones de entrega de los insumos y medicamentos.