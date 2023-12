El impacto de las medidas económicas en la situación de los comedores

Con el aumento incesante de los precios de los alimentos, la situación de los comedores y merenderos se vuelve cada día más compleja. La solidaridad como valor principal, es parte de la forma de ser y de pensar de quienes sostienen el plato de comida de miles de familias que en sus casas no lo tienen. Si consideramos que la pobreza en Argentina alcanza a casi 12 millones de personas, un 40,1% de quienes habitan en el país, podemos imaginar que los comedores no alcanzan a responder a tanta demanda.

Con las nuevas medidas económicas anunciadas por Luis Caputo y Javier Milei el 12,8% de inflación del mes de noviembre parece pequeño. Es que en la última semana, los precios de los alimentos han aumentado entre un 30% y 100% según el producto, debido a la finalización del Programa Precios Justos y el fideicomiso de la harina, fideos, aceite y panificados. "La situación en los comedores ya estaba mala. Imaginate ahora con todos los aumentos masivos que hay es imposible conseguir mercadería. Nos falta mucha mercadería, teníamos 350 personas para darles de comer y se nos ha aumentado casi 130. Con la cantidad de personas que tenemos por darle de comer no alcanza nada", graficó Yesica Medina del Comedor ubicado en el Barrio Unión y Fuerza de Carrodilla, Luján.

La mayoría de los comedores supera las mil personas que asisten por un plato de comida.

Foto: Télam.

Por su parte, María Elena Ricáldez de la organización de Trabajadores Precarizados en Lucha, contó que ellos sostienen tres comedores, uno ubicado en Barrio Flores Oeste, otro en el Barrio Olivares y otro en Corralitos, Guaymallén. "Se va sumando gente todo el tiempo. Muchas veces pasa que ya no queda comida y la gente sigue viniendo y cuesta mucho decirles que se terminó la comida", aseguró. Esta es la realidad que existe detrás de los datos de inflación que en lo que va del año llegó al 148,2% y según economistas, en los próximos meses será de entre 300% y 400%.

A este panorama se agrega que los combustibles volvieron a incrementarse en el día de ayer, más de un 37%, razón suficiente para que los formadores de precios de alimentos y productos de consumo masivo continúen remarcando y cada vez cueste más ir al supermercado. En ese marco, la demanda de los comedores viene en aumento y seguirá siendo así asegura Gabriela del Merendero Los Horneritos. "Lo vivimos a diario. Nosotros de tener 30 a 40 personas al principio pasamos a 500 y después a 1000. Hoy en la actualidad tenemos 1637 personas a las cuales damos de comer. Y bueno, nos cuesta un montón. Hasta acá, gracias a Dios, le hemos podido dar de comer pero antes eran dos veces por semana. Ahora es una vez por semana porque es mucha la demanda. Desgraciadamente no se puede".

Los alimentos han subido un 100% en la última semana por lo que la demanda en los comedores aumenta todos los días.

Foto: Télam.

No hay que irse a los barrios o departamentos para ver que las necesidades de comida de mucha gente van en aumento. En el caso de la Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en plena peatonal de la Ciudad de Mendoza, fue notorio el incremento de las personas que se acercan a pedir comida y mercadería. Allí entregan bolsones contó Betty, colaboradora de Cáritas en esa Parroquia. "Les preparamos el bolsón que tiene 11 artículos de necesidades básicas. También les damos ropa, calzado, elementos de higiene" señaló.

Asimismo, Betty agregó que cuando ingresó a Cáritas de esa parroquia tenían entre 130 y 170 asistidos. "Ahora estamos casi llegando a los 1.500 que tenemos registrados en nuestras computadoras. Por semana, más o menos atendemos aproximadamente a 50 familias, aparte de ayudar a las cárceles de Mendoza y hace más de un mes estamos ayudando a La Pastoral de la Calle con alimentos para que hagan de comer los distintos días de la semana" finalizó.

Se suspende el festejo de fin de año por la crisis

Un caso que retrata la dureza del escenario en los comedores es el del Comedor Merendero Niño de Dios del Algarrobal, Las Heras que está atravesando una situación compleja. Todos los años realizan una cena de fin de año para festejar con los chicos y chicas que asisten pero este año no solamente no podrán realizarla sino que además, están evaluando cerrarlo porque no pueden llenar las ollas populares sin alimentos suficientes.

El comedor y merendero Niño de Dios piensa cerrar sus puertas por la falta de alimentos.

Foto: Facebook Merendero Comedor Niño de Dios.

Juan Villegas, el encargado del comedor contó que son 180 chicos los que asisten y que esperan tener su festejo "pero la verdad que la situación está complicada. Ya hace un mes que hemos cerrado las puertas por el tema de que no tenemos ayuda, no podemos llegar a llenar las ollas populares que lo hacemos los días miércoles. Nosotros entregamos cena y la verdad que hace un mes ya que no lo podemos hacer, ya no llega ayuda, no tenemos colaboración, se han cerrado muchas puertas" explicó.

Como se les está tornando muy difícil sostener el comedor con una inflación interanual de más del 160%, el encargado manifestó que están con "un pensamiento futuro de cerrarlo porque ya tenemos 9 años de actividad y nunca hemos pasado una crisis tan complicada en el Comedor. La familia sigue viniendo a pregunta cuándo lo vamos a hacer y la respuesta es decirle que no tenemos ayuda, no tenemos colaboración de nadie, entonces no podemos hacerlo". El festejo de fin de año del comedor estaba planeado para el 27 de diciembre contó Juan. "Teníamos el sueño del 27 de diciembre hacer la fiesta de fin de año y con todo esto la verdad que se nos ha tornado muy difícil y hemos llegado a tomar la decisión de suspenderla por el tema de que no tenemos ayuda, colaboración de nadie", concluyó asegurando que siempre es lindo festejar con los chicos pero que lamentablemente no lo pueden hacer.