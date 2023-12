Video: la reacción de la gente ante la remarcación de precios en el supermercado

Este fin de año no hay paz para la gran mayoría que padece la remarcación de precios en los supermercados que continúa con mayor intensidad luego del anuncio de las medidas de Luis Caputo, el nuevo ministro de Economía de la Nación. Las empresas de alimentos y productos de consumo masivo enviaron nuevas listas con aumento de precios este lunes, tras la finalización del Programa Precios Justos que terminaba oficialmente el 10 de diciembre. Sin embargo, la remarcación de precios no fue solo el lunes. Los supermercados actualizan los valores de sus productos todos los días, según las palabras de un encargado de una cadena de mendocina. Mirá el video al final de la nota.

Excusados en la inflación y la incertidumbre que generan las medidas económicas anunciadas por Caputo, los comercios siguen ajustando los precios día tras día. El aumento se efectiviza producto por producto según las listas de precios que llegan todas las noches, aseguró a este medio el encargado de una de las sucursales mendocinas más conocidas.

Los supermercados actualizan sus precios todos los días.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

En otra gran cadena nacional, una jubilada llamada Patricia, contó que la yerba para el mate que compra siempre "estaba a $2.900 pesos, casi $3.000 y hace una semana la conseguí en $1.800". Esto significa, una inflación del 40% en tan solo una semana. Finalmente, decidió llevarse el paquete de medio kilo y explicó que de ahora en más achicará gastos porque vive sola y puede hacerlo, pero "para una familia con hijos, achicar gastos es mucho más difícil".

La lista de precios que llega todas las noches, "a veces trae el cambio de 10 productos, a veces de 15 y otras son 100. Anoche fueron alrededor de 50. Es un número normal, no hemos notado un cambio drástico", contó el encargado. Esto fue aprovechado por Susana, una docente que vive al lado de la sucursal y se dio cuenta de que una marca de harina todavía estaba con el precio anterior y compró tres. "El resto estaban todas más caras", dijo. En relación a las nuevas medidas manifestó que "sin interpretar de más, se ve que la clase media seguimos pagando todo. No hablaron de poner en blanco la economía, no hablaron de recaudar más, no hablaron de lo que deberían ser los grandes contribuidores".

En relación a lo que viene, al igual que Patricia, Susana sostuvo que las expectativas son pocas. "Ya he pasado tantas veces por esto y es triste explicarle a los hijos que cuando yo tenía su edad, en el 89, pasó lo mismo. Y bueno, nos achicaremos infinitamente. Llevo casi 30 y los salarios siempre muy estancados. Me da pena que, en dólares, cobro menos ahora de lo que cobraba cuando empecé".

El caso de Verónica Gómez y Arturo Blanchart, que son pareja y tienen hijos, ambos se quedaron sin trabajo hace poco y están buscando cómo salir adelante. Cuando salían del supermercado Arturo expresó que "hay que buscar precios porque la trampa del supermercado es que te ponen cuatro precios que son asequibles para el bolsillo pero hasta ahí después tenés que ir a otro supermercado a comprar otra cosa". Por su parte, Verónica dijo: "Creo que esto está explotado, literal. Antes uno traía un carro lleno con cierta cantidad de dinero. Ahora se ha duplicado o triplicado, ya no tenés noción de la plata que vas a gastar en el súper, ni hablar de ropa para los chicos".

Los precios se han duplicado o triplicado en solo una semana.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Desde el área de Marketing de otra cadena de supermercados a nivel nacional, afirmaron que los precios se cambian cuando lo disponen las empresas alimenticias y de productos de consumo masivo. En relación a las promociones propias, aseguraron que no han cambiado y que por ahora, no hay ninguna disposición para hacerlo a pesar de las medidas económicas anunciadas en el día de ayer.

El ánimo de la gente que entra y sale del supermercado es de preocupación e incertidumbre. Incluso, hay quienes "se agolpan en la carne porque piensan que en cualquier momento va a volver a subir", dijo un joven trabajador de comercio que estaba saliendo de comprar carne junto con su pareja que es docente de primaria. "Se nota que hay incertidumbre, la gente está intentando stockearse y diciembre siempre es un mes complicado, pero más ahora por los anuncios económicos. Hay otras góndolas con precios como el atún que sale más caro que la carne y la gente ni lo toca, las góndolas están quietas y lo mismo pasa con los fideos, un paquete de fideos a $1.000 es violencia, un paquete de azúcar $1.350 pesos es violencia".

Algunas góndolas en los supermercados están intactas, las promociones son menores.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

En su caso, contaron que fueron a comprar carne para las fiestas porque saben que "después es muy difícil conseguir y hoy es recién miércoles en la mañana y a las 10 esto parecía no sé el fin del mundo". Desde su perspectiva, la devaluación de la moneda anunciada por Caputo "básicamente significa una depreciación del salario del 118%. O sea que mi sueldo no va a valer nada y los precios de los comestibles se van a incrementar también. Es muy fuerte, verdaderamente no sabemos qué va a pasar. Tenemos mucha incertidumbre", finalizaron.

