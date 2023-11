Roger Waters acusó a Israel de inventar historias sobre el ataque terrorista de Hamás

El músico que lideró la icónica banda Pink Floyd de rock británico cuestionó la veracidad del ataque de Hamás y acusó a Israel de inventarlo para justificar el ataque en Franja de Gaza. No es la primera vez que Roger Waters se vuelve noticia por sus polémicas declaraciones antisemitas y antisionistas, en defensa de grupos terroristas.

A un mes de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamás en el sur de Israel, el músico puso en duda que fuera real, mientras cientos permanecen desaparecidos y, se espera, sigan bajo cautiverio y no hayan sido víctimas fatales. “Consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás”, declaró Roger Waters.

“¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, sostuvo en una entrevista, suponiendo que el Estado de Israel dejó que ocurriera la masacre.

Además cuestionó lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos, aunque evitó profundizar al respecto: "Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9-11. ¿Qué demonios pasó en el 9-11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9-11".

Se defendió también de las acusaciones sobre sus ideas, por las que se lo acusó de antisemita en muchas oportunidades: “Consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás. Esto es fundamentalmente importante. Por eso en mi mensaje digo: ¿suscribes o no la idea de la igualdad de derechos humanos? Porque en cuanto no lo haces, eres un nazi. Y sé que no puedes decir nazi”.

En los últimos meses tuvo dificultades en Alemania por usar un uniforme negro con un brazalete rojo, replicando la estética de la ópera rock The Wall. Allí lo criticaron a Roger Waters por la similitud con el uniforme que utilizaban los jerarcas de las SS, durante la dictadura del III Reich.