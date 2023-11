El fuerte video del Gobierno israelí con el bebé argentino como protagonista

La cuenta oficial de la red social X del Estado de Israel posteó un video en donde aparece el bebé argentino secuestrado por terroristas de Hamás. Se trata de la persona capturada por Hamás más joven, con apenas 10 meses de edad. El video se dio en conmemoración del cumplimiento de un mes desde el ataque terrorista que Hamás perpetuó en tierras israelíes, dejando un saldo de 1400 muertos y 241 secuestrados, entre los cuales 21 son argentinos.

En el video posteado se puede ver un cartel pegado a un árbol en donde se ve el nombre y la foto de Kfir Bibas, el bebé secuestrado de 10 meses bajo el título de "secuestrado". Por arriba de la foto se escribe una inscripción que, en inglés, dice "tratá de sacar este poster (try to take this poster down)".

Seguido, se ve como una mano le hace caso al cartel y trata de arrancar el mismo. Al sacarlo, se ve como aparece uno igual por debajo, pero con la inscripción "tratá de vuelta (Try again)". La mano le hace nuevamente caso, pero al arrancar el nuevo, surge otro por debajo de las mismas características, pero este dice "de vuelta (and again)".

Luego de que el sujeto tratara de arrancar los distintos carteles que van apareciendo con las inscripciones de "no importa qué tan duro trates", "no podrás borrar la verdad", "Kfir es rehén de Hamás en Gaza junto a otros 240 hombres, mujeres y niños", aparece un último cartel con las fotos de los secuestrados y el pedido de "traerlos a casa ahora (Bring them home now!)".

Mirá el video posteado por el Gobierno israelí

El mensaje del video se da en un contexto en donde en las ciudades grandes de Europa y Estados Unidos principalmente, activistas judíos y sionistas colocaron carteles con las caras de los 240 secuestrados, pero grupos antisionistas y propalestinos se dedicaron a arrancar cada uno de los afiches. Es por eso que el Estado de Israel difundió el mensaje de que, aunque los carteles se arranquen, la verdad no podrá ser borrada.

A un mes del inicio de esta guerra iniciada por el grupo terrorista Hamás, que hasta el momento lleva el terrible número de más de 11 mil muertos totales, el Gobierno argentino no definió una postura clara con respecto a los ataques: mientras que desde el Gobierno no definieron a Hamás como un grupo terrorista, por parte de Cancillería condenaron la defensa que está llevando adelante el Estado de Israel. Aún así, Sergio Massa se diferenció de este acto.

Los carteles con las caras y nombres de los secuestrados, y posteriormente arrancados, no son exclusivos de Europa y Estados Unidos. Alumnos y alumnas de algunas universidades nacionales -tales como la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), o la Facultad de Medicina de la UBA- llevaron adelante el pegado de estos afiches, pero tristemente se encontraron con que la gran mayoría de los mismos fueron arrancados y rotos por otros alumnos.

Este martes en el Obelisco se realizó un emotivo homenaje a los niños secuestrados en donde en las rejas del monumento se ataron peluches con los ojos vendados y la boca encintada. Además, se acompañó el reclamo con un cartel en donde se ven los nombres y las fotos de los "40 bebés y niños secuestrados".