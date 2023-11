Viví la fiesta donde la música y el misterio se encuentran

El próximo sábado 25 de noviembre en las Termas de Cacheuta, Flama y GOSD presentan Arcana. Un encuentro inolvidable del que vos también podés ser parte: ¡Conseguí tus entradas!

Se trata de una experiencia esotérica que tuvo su primer despliegue el año pasado bajo el nombre de Soundtuary. ¡Este año, se presenta nuevamente en el suroeste mendocino para traernos, magia, música y más!

Del latín arcanum, arcano significa secreto, misterio, algo que permanece cerrado y oculto. Todas estas interrogantes características forman a ARCANA, un evento que fusiona música, misticismo y arte en el acertado escenario de las Termas Cacheuta en Mendoza. Esta exclusiva experiencia entrelaza la espiritualidad con las vibraciones de la música electrónica, creando un encuentro inolvidable en plena naturaleza.

En cada edición de ARCANA, los invitados se sumergen en un intrigante viaje hacia lo desconocido. Como un lienzo en blanco, buscando la expresión más vibrante de la creatividad, los artistas invitados, con la música como pincel y la magia como paleta, mezclan colores para formar un cuadro único y profundamente sensorial. La celebración, entonces, va más allá de ser simplemente un evento de música electrónica; en cambio, se presenta como una experiencia que transporta a los participantes a un universo donde las notas musicales se funden armoniosamente con la hechicería, el tarot, la astrología y lo oculto.

Ubicada en las Termas de Cacheuta, ARCANA se desarrolla en un entorno natural excepcional, rodeado de montañas y aguas termales, proporcionando un ambiente único y relajante para los asistentes. Cada detalle, desde la selección de artistas hasta la decoración, está cuidadosamente elaborado para garantizar una experiencia inmersiva y auténtica.

Arcana se destaca al centrarse en temas esotéricos y místicos, ofreciendo a los participantes la oportunidad de explorar su espiritualidad mientras disfrutan de la música electrónica. La misión de Arcana es crear un espacio donde la música sea una herramienta para la exploración espiritual y el descubrimiento personal.

¿Qué encontrarás en la fiesta?

¿Estámos listos?

Desde comida local de Mendoza hasta personajes encarnados que dan vida a historias míticas, el evento invita a vibrar al sonido de la música. También habrá experiencias relacionadas al tarot, cartas y maquillaje justo para la ocasión.

Con frases como "Next chapter coming soon" y "Anticipate the upcoming chapter," Arcana te invita a estar atentos a las emocionantes novedades que traerá el futuro. Preparate para un viaje único y mágico en las Termas Cacheuta, el próximo 25 de noviembre, a las 18 horas.