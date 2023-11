Cuáles son los pro y los contra de la derogación de la Ley de Alquileres que propondrá Milei

La situación crítica que viven millones de argentinos respecto al acceso a la vivienda propia se profundizó durante los últimos años. Tanto inquilinos como las familias que antes soñaban con acceder a una casa, vieron coartada esa posibilidad debido a las dificultades existentes en torno al mercado inmobiliario que, según los referentes del sector, se encuentra "roto".

El presidente electo Javier Milei asumirá el próximo 10 de diciembre y, a sólo horas de conocerse su triunfo, realizó una declaración respecto a la Ley de Alquileres que puso en alerta a los referentes del sector inmobiliario, propietarios e inquilinos. Dijo que una vez que asuma buscará derogar la reciente modificación que entró en vigencia días atrás.

La Ley de Alquileres es uno de los temas de agenda para la próxima gestión y se transformó en un dolor de cabeza para gran parte de la población argentina que, de una u otra manera, se vio afectada por una regulación que resultó insuficiente para resolver los problemas y dar respuesta a las necesidades de las familias.

Después de idas y vueltas en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, el 17 de octubre pasado se promulgó la modificación de la Ley de Alquileres a través del Boletín Oficial con cambios que tenían como eje la actualización semestral del valor, la implementación del "Índice Casa Propia", la prohibición de publicar alquileres en dólares u otra moneda extranjera y un plazo mínimo de contrato por tres años. Todos esos cambios fueron celebrados en parte ya que el problema de fondo no fue resuelto.

MDZ consultó a referentes del sector sobre los anuncios realizados por el presidente electo Javier Milei. "La derogación no es la solución al problema que tenemos hoy en el mercado inmobiliario, nosotros pedimos la modificación pero no la derogación. Quizás esta medida sirva para cambiar un poco lo que está pasando con el mercado porque no hay alquileres ni oferta. Creo que hablan de derogación porque la modificación que necesitamos parece imposible teniendo en cuenta los números del Congreso de la Nación, ya que el oficialismo hoy tiene los votos pero a partir del 11 de diciembre van a ser oposición", destacó Estanislao Puelles Milan, presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza y abogado especialista en Derecho Inmobiliario.

"Los plazos de actualización ya se modificaron, pero hay que volver a revisar los índices e incrementos. La derogación implicaría volver a los plazos mínimos de 24 meses que ayudaría a aumentar la oferta de viviendas. Deberíamos volver a pensar en una nueva Ley de Alquileres ya que está claro que así no se puede seguir. El mercado está completamente roto, no hay viviendas", explicó.

Respecto a la problemática en torno al acceso a la vivienda, Puelles Milan agregó que "la posibilidad de acceso para los inquilinos es prácticamente nula. La situación para las personas que necesitan una vivienda es de extrema gravedad, incluso para aquellos jóvenes que se trasladan de otros puntos de la provincia para cursar sus estudios y hoy no consiguen monoambientes para alquilar".

La oferta de los alquileres

El derrumbe en la oferta de alquileres es una tendencia que se mantiene a nivel nacional y, en algunas provincias como Mendoza, se calcula que el impacto provocado por las viviendas que pasaron a la venta supera el 60%. A eso hay que sumar que muchos propietarios decidieron volcarse a los alquileres temporarios para turistas complejizando aún más la situación para aquellos que no poseen casa propia.

Por otra parte, desde el portal inmobiliario Inmoclick aseguraron: "Es fundamental que se derogue la ley, que se vuelva la ley que teníamos antes con la libertad a ambas partes para negociar un contrato con intermediación siempre de un corredor inmobiliario matriculado que sirva de intermediario y resguarde los intereses de ambas partes". El mercado inmobiliario está atado a las variables políticas y económicas. Archivo MDZ

"Cuando se modificó la ley, tenía que ver con los abusos de algunas inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires y en CABA. Esos abusos eran pedir más de un mes de comisión, pedir garantías que que no estaban contempladas en la ley, pero fuera de ello no había problema en el índice de ajuste. El acuerdo era entre partes", destacó y agregó: "Había mucha oferta... para nosotros es imperioso que se derogue y se vuelva a esa ley. Hay que darle tiempo al mercado porque ha perdido más de un sesenta por ciento de la oferta de alquileres que tenía y para nosotros recuperar ese nivel de actividad va a tardar entre un año y dos más o menos".

A su vez, Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, consideró que "era previsible que una ley que estuvo tan politizada ahora quiera dar un giro para el lado del ganador". "La Ley de Alquileres puso más regulaciones que el nuevo presidente siempre discutió. El mercado de alquileres en Argentina históricamente fue muy informal, donde las partes negociaban el contrato. El problema de fondo está en la falta de viviendas. Veremos si, además de esta medida coyuntural, hay políticas estructurales que ayuden a resolver el déficit estructural de viviendas", cerró.

Finalmente, Marta Liotto, expresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, planteó que "en el actual contexto, el mercado se encuentra en un estancamiento absoluto, sin que se realicen nuevos contratos bajo las condiciones que estipula la Ley recién sancionada".

"El tremendo error que significa la utilización del Índice Casa Propia, el cual tiene un incremento de la mitad de la inflación, termina desincentivando a los propietarios a volcar sus unidades al mercado. Las prórrogas efectivamente se están realizando y, de hecho, son el único movimiento que muestra el mercado de alquileres en estos momentos", recalcó y agregó: "Destacamos permanentemente que un contrato de locación es entre dos privados y esos dos privados deberían acordar en el escritorio de la inmobiliaria lo q ambos consideren y acuerden".