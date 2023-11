Vivir sin luz: la dura situación que sufren los vecinos que siguen afectados y sin servicio desde el sábado

El violento viento Zonda del pasado fin de semana sigue dejando sus consecuencias en los distintos barrios de Mendoza. Cables caídos, ramas y árboles que interrumpen el tránsito y vecinos que elevan sus quejas porque están sin luz desde el sábado son algunos de los efectos directos que se han visto reflejados en las últimas horas producto de los reclamos de los mendocinos.

En Las Heras, vecinos de la calle Lisandro Moyano de ese departamento están realizando distintas protestas debido a que siguen sin luz y han tenido que tirar toda la comida con la que contaban en su heladera desde la semana pasada. "Es increíble esto. No podemos seguir así, estamos reclamando y cortando la calle desde hace unos días. No tenemos luz y hay gente insulinodependiente que no puede estar así ni una hora más", sostienen en su situación límite.

Además, en calle Francia y Cacheuta le comentaron a MDZ que: "A nosotros se nos fue la luz el sábado a las 17. Uno de los árboles más grandes de la cuadra se cayó el domingo a la madrugada y con él el poste de luz. Se cortaron todos los cables, siguen teniendo corriente pero están todos los cables pelados. Hemos hecho reclamos todos los vecinos. En Edemsa nos dicen que no van a poder trabajar hasta que la municipalidad no retire todos los caños caídos, hay gente electrodependiente que ha perdido remedios o insulina porque no ha podido mantener el frío".

Una de las tantas protestas y cortes de calle que se dieron en Las Heras por la falta de luz.

Uno de los problemas es que los municipios han manifestado que los árboles caídos podrían estar ahí hasta 15 días y que luego de dos semanas podría haber una culminación de la limpieza en las calles. Sin embargo, MDZ dialogó con representantes de Edemsa que indicaron que son más de 900 los usuarios los que siguen con inconvenientes con el servicio de los 118.000 que hay en Mendoza, aunque se espera que en menos de dos días "la contingencia esté superada", por lo que para el viernes y sábado algunos de los problemas podrían ser ya arreglados.

En cuanto a los electrodependientes, muchos vecinos reclamaron que sus remedios no podían mantenerse en frío por lo que explicaron que necesitan con urgencia que vuelva el servicio eléctrico a sus hogares. Desde Edemsa comentaron que "están todos atendidos porque se les lleva un grupo electrógeno, están todos identificados. Tienen un número puntual para llamar y ahí se les lleva un móvil". A su vez, se supo que todas las distribuidoras eléctricas cuentan con los datos georeferenciados de todos los usuarios que son electrodependientes y tienen la obligación de conectarse con ellos para conocer las condiciones de tiempos de autonomía de sus equipamientos.

Otros de los factores que reconocieron desde las distribuidoras es que al ir a las zonas más afectadas pudieron evidenciar que en el pasado hubo robos de cables que complican que el servicio eléctrico vuelva ante la situación de viento Zonda que terminó por tirar los cables y que golpeó fuertemente a los postes de luz.

En cuanto a vivir sin luz, los vecinos manifestaron que han tenido que irse a casas de algunos familiares durante las noches para poder cargar los teléfonos celulares, las computadoras para trabajar o estudiar. Mientras que otros tienen miedo de dejar sus hogares por temor a posibles robos entonces pasan los días y las noches sin servicio eléctrico, buscan ayuda de algunos vecinos para poder comer y bañarse con algo de luz.