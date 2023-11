Rumbo al balotaje: qué dice la astrología sobre Sergio Massa, Javier Milei y la Argentina

Así como el lenguaje corporal dice muchas más cosas de las que pueden expresarse verbalmente, hay quienes consideran que la astrología es otra herramienta que permite interpretar y comprender muchos de los eventos de la personalidad y el comportamiento de las personas.

A días del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, puede resultar interesante relacionar la astrología con la política -así como lo hicieron a lo largo de la historia decenas de reyes y nobles-, desde una perspectiva no predictiva que proporcione una comprensión de las tendencias generales a partir, en este caso, de las cartas natales no solo de los candidatos sino de la Argentina como país.

MDZ recurrió para ello a Fernanda Leone, astróloga formada en Casa XI, y una apasionada de la comprensión y exploración de la psicología humana a través de esta herramienta basada, esencialmente, en la posición y el movimiento de los cuerpos celestes, como planetas y estrellas.

-¿Qué nos puede mostrar la carta natal?

-La carta natal nos muestra cómo estaba el cielo en el instante del nacimiento. En el caso de los seres humanos, lo que se mira es el instante en el que el cuerpo se independiza del cuerpo materno, el primer aliento. El horario, el día, la fecha, el lugar y el horario de nacimiento detienen el cielo en un momento específico y eso se convierte en tu mapa, en tu código energético, en tu carta natal o carta astral.

-¿Cuál es el origen de la astrología? ¿Y de las cartas astrales o natales?

-Natal o astral es lo mismo. La astrología nació desde siempre, porque el ser humano miró el cielo desde todos los tiempos. Hacer una carta astral era algo muy complejo y requería conocimientos matemáticos, astronómicos y sobre todo, trazar el ascendente Era algo muy complicado. Se le hacía al rey y lo que se buscaba era predecir el reinado, predecir cuántos hijos iba a tener. De hecho, se intentaba que el rey naciera al mediodía para que tuviera el sol en la casa diez, que era la posición en la que se aseguraban que el rey iba a poder cumplir su función pública.

-¿Qué nos puede aportar la astrología sobre los candidatos?

-La mirada astrológica que inició de manera predictiva a partir de la introducción de la psicología, da un vuelco y dice que podemos utilizar el mapa no ya para predecir lo que le va a pasar a una persona en la vida, sino para comprender profundamente en qué momento está la persona, cuáles son sus tensiones. Ahora, en el caso de un país, tenés que pensar que la carta natal primero va a funcionar durante todo el tiempo que ese país exista, es decir, que no hay una finalización, no hay un momento en el que el aprendizaje de la carta natal se termine. Es una sucesión de hechos y eventos históricos que llevan a ese país a desarrollar su carta natal.

-¿Qué dice, entonces, la carta natal de la Argentina?

-En el caso de la Argentina, lo que podemos observar en esta elección muy claramente es cómo las diferentes partes de la carta natal del país están en juego. Y a partir de comprender esos lados de la carta, vamos a comprender por qué está pasando lo que está pasando, que eso es lo que a mí me parece más interesante de poder pensar este tiempo. Tenemos una sensación de que lo que está pasando está mal, que no debiera pasar, desde esta noción que tenemos los argentinos de siempre tener que elegir entre el peor y el menos malo. Pero cuando comprendés la carta natal de la Argentina, te das cuenta de que el proceso es totalmente natural. Es un proceso lógico, producto de las tensiones que tiene la carta natal que se han ido desarrollando a lo largo de la historia argentina de diferentes formas.

El análisis de Fernanda Leone sobre la Argentina, según la carta astral

-¿Y eso es independiente de los candidatos?

-Totalmente independiente de los candidatos. Los candidatos son funcionales a ese aprendizaje que la Argentina tiene como país.

-¿Cómo se puede unir la carta natal de un país con el rumbo de los candidatos?

-La astrología plantea que todo lo que está ocurriendo tiene que ver justamente con el orden mayor, que es la carta natal. Por eso no hay errores. Y así como en la carta natal de una persona uno se encuentra con los amantes, con las parejas, con los hijos y con las familias que necesita para su aprendizaje, en la carta natal de un país, sus referentes políticos son parte del aprendizaje del país. Por supuesto que, por ejemplo, en este momento (Sergio) Massa y (Javier) Milei comparten muchísima energía venusina que la Argentina posee en exceso y entonces hay una sincronía directa entre la carta natal de los electos y la carta natal del país. Hemos tenido muchísimos presidentes con soles en Cáncer, que es nuestro sol natal y con soles en Libra, que es nuestro ascendente. Y eso no es una casualidad. Cada candidato ilumina una parte de nuestra carta natal y entonces, de alguna manera nos permite cómo observar con lupa una parte de nuestra carta natal.

-¿Qué significa que la Argentina tenga su ascendente en Libra?

-La Argentina tiene un aprendizaje en relación al encuentro con el otro y el ascendente en Libra nos marca que tenemos que aprender a vincularnos, a comunicarnos, a relacionarnos y que en ese viaje, como su opuesto complementario, es Aries. En ese viaje lo que va a surgir, porque toda la astrología es un juego de polos, es la lucha, el enfrentamiento, la guerra, la unilateralidad, la sensación de que el otro es mi enemigo. Argentina viene de toda la vida las batallas de unitarios y federales, peronismo-antiperonismo, ahora kirchnerismo. Toda la vida hemos estado enfrentados entre dos bandos que creen tener la verdad y que no pueden generar un encuentro, que es el gran aprendizaje de la Argentina. Aprender a generar un encuentro con el otro. Eso es el ascendente en Libra, eso es Venus.

Las características astrológicas del país

Los dos candidatos que llegan a pelear por la Presidencia plantean la caída de los opuestos en los que hemos estado, entre los que han estado luchando durante todos estos años. Massa se quiere abrir del kirchnerismo y dice 'Yo no pertenezco a esa fuerza política', y Milei se plantea como alguien nuevo que termina derrotando al macrismo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, se escucha a (Jorge) Lanata hablando bien de Cristina (Kirchner), Baby Etchecopar diciendo que va a votar a Massa, etcétera. Empieza a pasar lo impensado en la Argentina, que es que esos bandos que estaban tirantes, se acercan. Veremos que pasa acá en adelante, porque esto no significa que nada se haya resuelto, porque nosotros como conciencia de país, podemos seguir enemistados.

-La famosa grieta...

-La grieta es producto de no poder encontrarme con el otro y de la sensación de que yo estoy en un polo y tengo la verdad y el otro es un enemigo y no sabe nada. No hay posibilidad de encuentro con el otro. Entonces la grieta es lo único que existe mientras no exista un vínculo. Si los peronistas creen que todo lo que no es peronismo es un enemigo, y lo mismo del otro lado, porque su interés es solamente derrotar al kirchnerismo, nunca va a pasar lo que tiene que pasar en la Argentina, que es un encuentro con la diferencia.

-¿Qué características astrológicas tiene esta elección?

-Tiene matices astrológicos de que algo se está terminando y mientras algo se está terminando, no es posible que emerja lo nuevo. Por ejemplo, Plutón todavía no pasó, estamos en el final de Plutón en Capricornio hacia Acuario. Entonces eso marca que esta elección se va a dar en un clima astrológico donde todavía la ilusión de un poder centralizado y un padre que nos dé todo y de una autoridad todavía está vigente y eso se está agotando y se está terminando. Los argentinos tenemos un lado muy fanático, esa ilusión mesiánica de que va a haber alguien que nos va a sacar. Eso creo que es un mecanismo del pueblo muy infantil en el que no hemos madurado todavía. Algo que creo interesante en esta elección es la caída de esas cristalizaciones y el hecho de que nadie esté convencido del candidato que va a votar.

Por fin dejemos de creer que el que asume porque sea de nuestro partido o porque sea nuestra ideología política, va a ser todo bien y podamos mirar con mirada crítica y podamos exigirle a la persona que asuma, no desde la confianza férrea, sino del estar observando y de estar, y que el pueblo tome el poder para estar pidiéndole a ese representante que cumpla lo que dijo o que siga. El Sol en Cáncer argentino es el que habla de la tendencia a la patria, a la identidad, al ser argentino.

Cáncer es el cuidador de las vulnerabilidade. Lo que abraza, lo que alimenta, lo que cuida, lo vulnerable. Tenemos a la Luna en Capricornio, que representa a los sectores del país que dicen 'estos son todos planeros, a mí nadie me regaló nada'. Y si el Estado da todo, nos quedamos en un estado de dependencia y no emerge el trabajo y y este lado, el lado de la Luna en Capricornio es un lado de máxima austeridad.

Cuando hay discursos de austeridad en la política argentina, el pueblo prende porque nuestra base emocional, producto de la inmigración es el trabajo duro y que nadie te regale nada. Entonces, esta tensión para mí es una de las que se viene replicando a nivel gobierno, no como austeridad o Estado protector, sino como dador en el que muchas personas dependen y no crecen. Foto: Analía Melnik/MDZ

-Un vínculo de dependencia con "mamá y papá"...

-Exacto. Y en esta línea hay un tercer factor en la carta natal, que es Júpiter sobre el ascendente, que me parece muy interesante, porque Cáncer y Capricornio, si bien son opuestos, también son complementarios y que se unen en esta idiosincrasia argentina de 'cerremos o no', 'nosotros tenemos todo, somos un país que podría ser potencia mundial', la sensación de solitos podemos. Pero el ascendente, Júpiter sobre el ascendente, nos trae la necesidad de abrirnos al mundo. Hay dos discursos muy fuertes en la política argentina: el proteccionismo y la apertura indiscriminada, que es un poco lo que propone Milei. Es una tensión muy fuerte en la carta natal. El sol de Milei ilumina el Júpiter, y el ascendente de Argentina nos trae una información que es importante: abrámonos, busquemos salir al mundo.

-¿Hubo un momento en el que en que la carta haya estado en equilibrio con los representantes?

-Esto es muy interesante. Porque el malentendido es creer en un anhelo de equilibrio estático. Logremos el equilibrio y que no se mueva, que quede ahí. Pero es como una balanza antigua, donde el equilibro es siempre dinámico, se logra y se pierde. Creo que nunca va a pasar que lleguemos a un equilibrio. Argentina siempre va a ser así, oscilando, y siempre va a tener un aprendizaje en relación al encuentro con lo diferente

-¿Cuál es el riesgo?

-Este eje Aries-Libra, tenemos que tener mucho cuidado porque en la historia de Argentina, Aries en el descendente, nos ha traído las dictaduras, gobiernos unilaterales, donde no había ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de democracia. Entonces Argentina tiene muchas chances, no solo de perder el equilibrio, sino de perderlo a esos niveles donde hay un gobierno autoritario y unilateral que comanda.

-Lo que decís parece muy claro y podría ser de mucha utilidad en momentos como el actual. Entonces ¿por qué la política no recurre más a la astrología para entender un poco la dinámica de país?

-Bueno, algunos dicen que se recurren. Pero siempre es en las sombras, porque esta mirada que yo les estoy compartiendo, es una mirada muy nueva de la astrología. Y todavía hay mucho prejuicio que la astrología es predicción, que la astrología es brujería. Pero bueno, creo que hoy en la era de Acuario eso va a cambiar completamente. Y tanto la gente como, tal vez y ojalá los gobiernos, tomen la astrología para tratar de crecer.

-¿Te consultó alguna vez algún político?

-¡No, políticos no!

-¿Te gustaría que lo hicieran?

-Todo depende. La astrología muchas veces se consume como una herramienta de poder, y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas personas se acercan a la astrología esperando conocer una herramienta que me permita digitar mi vida. La astrología es mucho más que una herramienta. La astrología es una cosmovisión, es la posibilidad de comprender un proceso que me excede completamente como humano y que me permite desarrollarme mejor el tiempo que me toque. Pero en las dinámicas de poder de la política tal cual la conocemos, este tipo de astrología no tiene lugar. Probablemente se busque un astrología mucho más predictiva que diga 'cuándo me conviene hacer la campaña', etc., y eso es utilizarla para fines de poder. Hay que tener cuidado.

Mirá la entrevista completa a la astróloga Fernanda Leone