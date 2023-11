Así fue la movilización de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de Mendoza este miércoles

Este miércoles la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial realizó una movilización en contra de la reunión paritaria que organizó el Gobierno provincial. Los empleados estatales se reunieron a las 12:45 horas en el Palacio de Justicia de Mendoza para posteriormente movilizarse frente a la Casa de Gobierno.

Desde el gremio afirman que "en esta nueva maniobra, el Gobierno intenta condicionar en la reunión a que acrediten una prórroga de mandato, que ellos mismos niegan entregar. Los miembros paritarios de la Asociación ya están acreditados y ratificados por asamblea. Además, pretenden "dejar fuera de la negociación colectiva a nuestro gremio". Entre otras cosas, aseguran que intentarán que el aumento sea solamente del 17%, no pagar la cláusula C del acuerdo paritario del año 2013, plenamente vigente".

"Tambien intentarán que el porcentaje de incidencia del "ítem asistencia perfecta" crezca en relación al sueldo total, de tal manera que si faltan a trabaja, pierdan gran parte del mismo; y buscarán avanzar sobre derechos adquiridos, como por ejemplo, la Feria Judicial y la jornada horaria". Ante este panorama, la Federación Judicial Argentina estaría dispuesta a acompañar al gremio en el proceso paritario. Sus principales dirigentes aceptaron integrar un equipo junto a los paritarios de la Asociación provincial.

MDZ Radio 105.5 FM estuvo en comunicación con Belén Herrera, empleada del Poder Jucial que estaba en la movilización, quien expresó que "los empleados judiciales estamos ya hace bastante en asamblea permanente. Básicamente, nos han cerrado la paritaria por parte del Gobierno y el Ejecutivo provincial. No hay una oferta superadora, tenemos hoy salarios atrasados desde el 2020, pero se sigue haciendo la propuesta salarial en base al salario de diciembre del 2022, es decir que estamos un año atrasados. Como base del aumento, no podemos llegar realmente a tener un salario digno en relación a la inflación impresionante que estamos sufriendo".

El gremio coincidió con la manifestación que realizó AMProS.

Brindando un contexto del motivo de la manifestación, explicó: "Nosotros nunca logramos cerrar paritarias con el Gobierno provincial, en el último ofrecimiento que se hizo nos dijeron que no se iba a modificar, que era lo último que iban a ofrecer y quedaba cerrada la paritaria. Nosotros actualmente estamos haciendo asambleas todos los días en cada lugar de trabajo, en el Polo Judicial, en el Palacio de Justicia, las oficinas fiscales y cada uno de los departamentos, y estamos en estado de huelga y vamos a ver si podemos armar una nueva medida para la semana que viene. Somos muchos los trabajadores que hemos logrado juntarnos hoy nuevamente para ver si logramos un salario digno".

Y cerró: "Esta asamblea implica no atender al público, no nos gusta no atender a la población, pero no nos queda otra. Por el momento, lamentablemente son las medidas que podemos tomar, también teniendo en cuenta que si hacemos paro se nos descuenta de nuestros salarios y realmente es muchísima la gente que no lo está pudiendo afrontar. Estamos tratando de tomar medidas dentro de las posibilidades, pero siempre consensuado entre todos los compañeros".

