Temor a atentados: Brasil refuerza seguridad en la frontera con Argentina

“Aunque simplemente cruce en tránsito para ingresar a Brasil debe hace el trámite migratorio”, dice una de las empleadas de Migraciones que cumple funciones en el paso fronterizo que une la ciudad argentina de Iguazú con la brasileña Foz de Iguazú.

Hasta hace unas semanas este trámite no era necesario. Si una persona ingresaba a Foz de Iguazú o a cualquier otra ciudad fronteriza y no tenía previsto recorrer el país no debía hacer migraciones. Lo mismo si simplemente recorría, por ejemplo, la ciudad de Foz de Iguazú para llegar a Paraguay.

“Se intensificó la seguridad después del ataque de Hamás en Israel, la gente sí o sí debe hacer el trámite que antes con sólo hacer migraciones del lado argentino ya se podía ingresar a las ciudades fronterizas. Los últimos acontecimientos terroristas hicieron que se tomen estas medidas de seguridad”, le confirma a MDZ un oficial de la Policía Federal de Brasil.

“El trámite no es tan engorroso, tenemos muchas ventanillas habilitadas y no dura más de unos pocos minutos. Solo se alarga si la persona debe hacer una tarjeta migratoria para quedarse varios días recorriendo el país o si utiliza a Brasil como paso para tomar un avión de cabotaje o internacional”, aclaran el la oficina de Migraciones brasileña.

El temor por tres detenciones en Brasil

En las últimas horas, la policía de Brasil detuvo en Río de Janeiro a un tercer sospechoso de tener contactos con supuestos planes para cometer actos "terroristas" antisemitas que, según el servicio de inteligencia exterior de Israel, Mossad, está vinculado al movimiento libanés Hezbollah.

La semana pasada, dos brasileños con nacionalidad libanesa habían sido detenidos en San Pablo en el marco de la Operación Trapiche de la Policía Federal, ante la cual negaron los cargos que se le imputan.

El caso generó una polémica entre Brasil e Israel debido a que el ministro de Justicia, Flávio Dino, repudió un comunicado del Mossad indicando que se había desbaratado una célula terrorista antisemita en suelo brasileño. Dino repudió que se "adelantaran conclusiones" para fines de "propaganda" del Gobierno de Israel.

El Hezbollah es un movimiento político apoyado por Irán que posee un brazo armado que lucha contra Israel en el sur del Líbano y es acusado por Estados Unidos e Israel de buscar reclutar a brasileños para cometer atentados.

Brasil es el país con la mayor comunidad libanesa fuera del Líbano, aunque tradicionalmente la inmigración es cristiana y no musulmana chiita.

Cruzar en forma clandestina

El paso internacional que conecta Bernardo de Irigoyen con Dionísio Cerqueira, Brasil, presenta complicaciones desde que se incrementó el flujo de tránsito vecinal, a lo que se suma la obligatoriedad del trámite migratorio en la zona de frontera.

Esta situación suele incrementarse durante los fines de semana, cuando la gente prefiere incluso utilizar pasos clandestinos antes que esperar horas para cruzar por la Aduana.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, en declaraciones a la prensa pidió “una flexibilización en el tránsito, que funcione todos los días”. Lo que sucede en el control fronterizo es que “tienen un sistema para trabajar con cierta cantidad de vehículos, pero cuando suceden estas cosas (en referencia a las largas filas) los jueves, viernes y sábado, se genera todo un problema”, explica.

Respecto a la solicitud de reducir los controles migratorios, para que solo a las personas que van a viajar hacia otras localidades o provincias, aclaró que esto se debe a que “no pueden registrar todos los vehículos que entran porque la Aduana lamentablemente tiene un carril de ingreso y uno de salida, es muy chica para el flujo de vehículos que tenemos hoy en Irigoyen”.

El nuevo trámite migratorio generó el cruce clandestino de los ciudadanos que no desean realizar la fila correspondiente. Tal es así que aquellos que simplemente cruzan hacia Dionisio Cequeira por unas horas deciden no hacer el trámite migratorio. “Voy a Dionicio Cequeira por unos trámites, no puedo esperar y hacer la fila así que cruzo en forma clandestina aprovechando que en lugares la frontera está separada solamente por una pequeña vereda”, reconoce Omar Centurión, oriundo de Bernardo de Irigoyen. Solo una vereda separa a la Argentina de Brasil. Foto: Alejandro Spivak

“Debería haber una tarjeta fronteriza para agilizar el trámite. Es decir, presentando la tarjeta en un escáner deberíamos poder pasar”, agrega a su lado Marta Callau quien estaba por cruzar sin hacer el trámite migratorio. “Voy por unas pocas horas al dentista”, recalca.

El particular escenario de San Antonio

En la ciudad fronteriza de San Antonio que está unida con Santo Antonio, Brasil, la situación es similar. “Yo vivo en San Antonio y trabajo en Santo Antonio en una textil, no es lógico que todos los días deba hacer el trámite migratorio”, dice Ana Figueras y agrega “Opto por cruzar caminando por otro lado no habilitado y evitar hacer la fila. Sé que está mal, pero siempre cruzo con el tiempo justo”. Los cruces clandestinos se intensifican. Foto: Alejandro Spivak



Figueras no es la única joven que trata de evitar el trámite migratorio. “Nosotros hacemos lo mismo. No sabemos cuál fue el motivo por el cual Brasil implementó el trámite de ingreso migratorio”, dice un grupo de jóvenes que cruzan a diario para trabajar en la ciudad brasileña.

La oficina de Migraciones en el lado argentino siempre solicita realizar el trámite de ingreso y egreso al país.