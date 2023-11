Por qué el voto en blanco no es una opción válida de protesta

Desde el 22 de octubre, muchos argentinos que no se sienten identificados ni por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, ni por el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, se encuentran ante el dilema de qué hacer con el voto en el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre.

El fraccionamiento de Juntos por el Cambio con el anuncio público de al ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no arrojó mucha más claridad al panorama general y terminó creando mayor confusión en aquella fracción de sufragantes que la votaron por ella por diferenciarse de Milei, o a este último por no "transar con la casta".

Muchos señalan que el domingo del balotaje votarán en blanco, anularán el voto o no concurrirán a las urnas. De hecho, horas después de conocerse el resultado de las elecciones generales de octubre, fue tendencia en la red social "X" (ex Twitter) la consigna "No voto", en relación a la elección al balotaje que tendrá como únicas opciones a los dos aspirantes más votados el domingo pasado.

El abogado constitucionalista Felix V. Lonigro dialogó con MDZ sobre las opciones que se abren en el caso de elegir algunas de esas tres opciones (no votar, voto en blanco o anular el voto) según la Constitución Nacional. Y analizó si estas opciones son o no válidas para expresar una disconformidad o protesta, más allá de las consecuencias que podrían tener en el resultado del 19 de noviembre.

Votar o no votar, esa es la cuestión

"Creo que es necesario aclarar una cosa. Después de la debacle y la desazón, la gente ahora está diciendo: ´A mí no me representa ni Massa ni Milei. Yo no quiero votar a nadie, no tengo por qué elegir a alguien que no me representa. No voy a ir a votar, o lo voy a hacer en blanco o voy a impugnar el voto´", comentó Lonigro. Y continuó: "Primera aclaración técnica: nadie puede impugnar su voto, sí lo puede anular. Cuando alguien dice ´voy a impugnar mi voto´, lo que está queriendo decir es que va a ser un voto mal hecho: va a poner dentro del sobre cualquier cosa o va a poner boletas rotas o deterioradas o va a poner dos boletas de diferentes partidos políticos. Pero a eso se le llama voto nulo. El voto impugnado ocurre cuando el presidente de mesa duda que el elector sea el dueño del documento que muestra".

Votar o no votar, el dilema que se hacen muchos electores para el balotaje. Foto: Télam

El abogado señaló que según la Constitución Nacional, las consecuencias de no ir a votar, hacerlo en blanco o anular el voto, son las mismas. "Es lo mismo porque el voto en blanco o el voto nulo, es votar por nadie. Y votar por nadie es lo mismo que no votar. Uno dirá: ´bueno, pero si uno no va a votar tiene sanciones, en cambio si voy a votar y hago un voto en blanco, no la tengo´. ¿Sabe cuál es el motivo por el cual la ley sanciona al que no va a votar? Lo sanciona porque entiende que está lesionando el sistema democrático representativo, porque la CN prevé órganos de gobierno cuyos integrantes tienen que ser elegidos por el pueblo. Si la gente no va a votar, desactiva el sistema pergeñado por la Constitución, se caen las instituciones, nadie gobierna, y es un caos ¿Y sabe por qué no castiga al que vota en blanco o anula su voto? Simplemente, porque no lo puede identificar. Si lo pudiera identificar, lo castigaría igual que al que no va a votar. Con lo cual, cualquiera de las tres acciones, voto en blanco, nulo o no ir a votar, son lesivas para el sistema", explicó.

¿A quien beneficia votar en blanco o anular el voto?

Según expresó Lonigro, el voto en blanco no tiene un efecto jurídico ni tiene validez para protestar. "El Código Nacional Electoral contempla cinco tipos de votos en su artículo N° 101: el voto válido, el voto nulo, el voto impugnado, el voto recurrido y el voto en blanco. Son cinco categorías. Por lo tanto, técnicamente el sufragio en blanco o anularlo, no es un voto válido", indicó.

Asimismo, sentenció: "Además, hay que tener en cuenta que la Constitución calcula los porcentajes en la primera vuelta sobre los votos válidos y no sobre los votos en blanco. No los considera ni los tiene en cuenta. Entonces, no es una forma válida de protestar. Lo único que hace es afectar a la democracia. Mal podría la Constitución establecer que el voto en blanco vale, cuando le está pidiendo a la gente que vote para que haya democracia, para que haya legisladores y para que haya un presidente", insistió.

En este punto, el abogado constitucionalista y docente de la UBA ejemplificó que debe verse más allá del acto de sufragio en sí. "Mucha gente ve en un árbol, la copa, el tronco y no ve la raíz, pero cuando va a regarlo, le riega eso que no ve: la raíz. Acá pasa lo mismo. Nosotros vemos en el sufragio la carita del candidato, y no vemos que detrás de eso está la vigencia de las instituciones. Nos quedamos con el candidato: ´No me gusta ninguno, no voto' . Y ese, es un razonamiento cívicamente impropio", aseguró. Uno de los tweets del abogado constitucionalista Félix Lonigro. Foto: Captura de "X"

Además, Lonigro recordó que para las elecciones presidenciales así como en el balotaje ni los votos en blanco ni los votos nulos son contabilizados para calcular los porcentajes que obtienen los candidatos ganadores en el sufragio.

"Si hay 30 votos en blanco sobre 100 votos en general, quien obtenga el 35 votos de esos 100 votos, no va a tener el 35% en el escrutinio, porque los votos no válidos no se tienen en cuenta. Entonces, 35 votos sobre los 70 votos válidos, le da que obtuvo el 50%. ¿Qué hizo quien votó en blanco o anuló el voto, le elevó los porcentajes a todos los candidatos, beneficiando al que está más cerca para superar el 45% en el caso de la primera vuelta"; analizó.

¿Qué ocurre en el caso de que haya muchos votos en blanco, anulados o un bajo porcentaje de sufragantes el domingo 19 de noviembre? Según Lonigro, el panorama que se abre para este balotaje es que tanto Massa como Milei se lleven una cantidad similar de votos que en la primera vuelta. "Si todos los que no los apoyaron el domingo, votan en blanco, gana Massa. Si todos los que votaron a Juntos por el Campo -yo fui uno de ellos- por enojo ahora votan en blanco, lo están beneficiando a Massa. Al igual que beneficiarían a Milei si hubiera ganado en la primera vuelta. Ahora, supongamos que de ese 25% que votó a JxC un 20% vota en blanco, gana Massa porque quien lo votó el domingo volverá a hacerlo en el balotaje", aseguró.

Para el abogado, el elector deberá hacer un acto de reflexión. "Es menos daño votar al menos malo, que no votar. Básicamente porque concurrir a las urnas, es validar el sistema democrático que cumple 40 años. Lo que ocurre es que uno se lo explica a la gente, pero aún así no se convence de que esto sea así. Es tan difícil como explicar el derecho de defensa en un juicio. Podés explicarle que aún los violadores y delincuentes tienen derecho a ser defendidos con argumentos sólidos, pero la gente no se convence que tengan que tener ese derecho. Yo creo que en esta ocasión, con el voto, ocurre lo mismo. Y hay que tener en cuenta que aún cuando haya más votos en blanco o nulos que los que obtenga cualquiera de los dos candidatos, es decir que los votos inválidos sean los que obtengan el mayor porcentaje en el escrutinio, igual ganará el candidato que le siga en cantidad de sufragios, porque ´Voto en blanco´ no puede asumir como presidente", concluyó