Por qué se celebra hoy el Día del Veganismo y cuál es el impacto de esta tendencia

Existe el Día del Veganismo y se celebra cada 1° de noviembre a fin de promover una alimentación más sana y, sobre todo, que sea libre de productos de origen animal. Según la última investigación de Taste Tomorrow, una página de consumos globales y locales, el 53% de los argentinos está cada vez más interesado en opciones a base de plantas, sobre todo en productos de panadería y repostería.

El concepto "vegano" no es tan viejo, en realidad, y difiere del vegetarianismo en varias cosas. Fue creado en 1944 por Donald Watson, un defensor inglés de los derechos de los animales y fundador de The Vegan Society, quien buscaba representar a aquellos que elegían no consumir ni siquiera derivados de estos seres por razones éticas. Desde entonces, esta práctica se fue haciendo cada vez más famosa, y si bien aún hoy es minoritaria, se trata de un fenómeno palpable.

¿Qué es lo que no comen los veganos?

Los veganos rechazan concebir a los animales como mercancías, por lo que su dieta no comprende carne de ningún tipo, tampoco huevos, productos lácteos, y ni siquiera miel (esto los separa de los vegetarianos). Al momento de cocinar, van por aquello llamado "plant based", que significa a base de plantas.

Cada vez más personas eligen estas tendencias en las tiendas de comestibles, restaurantes, eventos públicos y cadenas de comida rápida, aunque no necesariamente el que consume de vez en cuanto esta dieta es vegano. Se trata de un estilo de vida, una forma de pensar que se sostiene en el tiempo.

Las diferencias entre estos dos términos son nítidas y pueden sintetizarse en que, por un lado, la tendencia plant based es un fenómeno eminentemente gastronómico, mientras que, por el otro, el veganismo es una forma integral de vivir, por lo que suprime cualquier hábito -no solo la comida- que suponga el uso de materias primas provenientes de animales muertos. Por ejemplo, tampoco utilizan pasta dental o ropa de cuero de animal.

Veganismo y cuidado del medio ambiente

En base a la investigación de Taste Tomorrow, en la que se consultó a más de 20.000 personas de 50 países, los consumidores de América Latina, y especialmente en Argentina, están adoptando cada vez más dietas basadas en plantas. El 76% de los latinoamericanos está de acuerdo en que esta alimentación tiene un efecto positivo en el medio ambiente, en comparación con el 63% a nivel mundial, y un 72% considera que es más saludable.

Los veganos no consumen nada que sea de origen animal, desde comida hasta ropa y elementos de limpieza, etc. Foto: Archivo

El cuidado del medio ambiente es otro de los grandes factores que empujan la adopción de este estilo de vida. Por ejemplo, en algunos países para producir 1 kilo de carne se utilizan aproximadamente 15.000 litros de agua. Bajar los kilos per cápita favorecería, entonces, al cuidado del agua, un bien que empieza a encender las alarmas de todo el mundo por su potencial escasez.