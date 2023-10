Dos hermanos argentinos están desaparecidos tras los ataques de Hamás

Dos hermanos argentinos se encuentran desaparecidos desde el sábado por la mañana tras el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel. Ambos hermanos se encontraban en el kibutz Nir Oz, ubicado en el sur del país a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

Se trata de Iair y Eitan Horn, hijos del periodista y corresponsal argentino Itzik Horn, quien pidió a las autoridades argentinas que le brinden ayuda para tratar de encontrarlos al no tener noticias de ellos en las últimas horas.

“No tengo ninguna noticia de ellos desde ayer. Pensé que estaban incomunicados. Uno había ido a visitar al otro. Estaban juntos cuando desaparecieron”, dijo Itzik, periodista, profesor y corresponsal en Israel del programa de radio argentino Corresponsales en Línea.

Iair es el otro joven desaparecido

El primo de los jóvenes desaparecidos, Dan Kamieniecki, publicó una foto de ambos en Facebook pidiendo que si alguien sabe algo de los hermanos se comunique con ellos. “Son Iair y Eitan Horn, mis primos. Estaban en el kibutz Nir Oz. Nosotros perdimos contacto con ellos desde ayer a la mañana. Si alguien sabe, vio o escuchó sobre ellos contáctenme”, escribió.

Las autoridades argentinas han sido informadas, incluido el canciller Santiago Cafiero y el embajador en los territorios palestinos, Martín Laforgue. Un centro de información urgente para los ciudadanos argentinos en Israel se ha abierto en el Consulado general de Tel Aviv para informar a las familias o registrar casos de desaparecidos argentinos. Su teléfono es el 972 52 597 8359.

“Estaban en el kibutz Nir Oz, una de las 22 poblaciones en las que entraron los terroristas. Ayer no pude estar en contacto con ellos porque en todas las zonas se cayeron las comunicaciones, el Internet y la electricidad”, detalló Itzik Horn, padre de los jóvenes desaparecidos.

"Lamentablemente, la presunción es que o los raptaron y se los llevaron a Gaza como rehenes o pasó lo que no quiero pensar, que es lo peor”, agregó Horn.

“Aparentemente, no había violencia en la puerta. Capaz estaba abierta. No son los únicos que faltan en ese kibutz. Me puse en contacto con los hospitales de la zona, mandé las fotos y todo, pero hasta ahora no tengo noticias, nadie se comunicó conmigo”, completó.