El estremecedor relato del hermano de uno de los argentinos asesinados en Israel

Rodolfo Skariszewski murió en Moshav Ohad, en el sur de Israel, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Nacido en Río Cuarto, tenía 56 años y había salido a pasear a su perro cuando una camioneta con terroristas palestinos pasó cerca de él y lo asesinó. La triste noticia fue confirmada por su propio hijo, Yhonatan Skariszsewski, a través de Facebook: “Hay cosas que son inexplicables, quien podía imaginar que esa sea la última copa q tomemos juntos. Para siempre estaremos juntos, descansa padre querido”, posteó.

Rodolfo Skariszewski era hermano de Ricardo, quien dio detalles acerca de cómo fue el ataque y cómo se dedujo lo ocurrido: "Yo vivo en el centro del país. Mi hermano vivía en el sur de Israel, cerca de la frontera. Y cada vez que había ataques de los palestinos yo siempre lo llamaba para que se viniera a mi casa. Y esta vez no me contestó: seguí llamando, volví a llamar, y jamás me contestó".

Rody Skariszewski, asesinado en Israel

"En ese momento entendí que algo pasaba. No era habitual que no me contestara. Le dije a mi señora 'algo pasó' y lamento tener razón. Me comuniqué con la familia de él y estaban igual de desesperados", continuó en diálogo con La Nación +. "Sé que su hijo salió a buscarlo y lo encontró muerto en el camino. Salió a pasear al perro a la mañana, es así. Le dispararon por disparar. Lo mataron por el gusto de matar. Mataron a muchos inocentes y se llevaron secuestrados a muchos más", agregó Ricardo Skariszewski.

Luego, explicó: "Para ellos es una guerra santa esto. Hasta que no vean la última gota de sangre de un judío o israelí, no van a parar. El objetivo de ellos es terminar con todo el pueblo judío. Mataron a gente al pasar, y van a seguir. No tienen ningún tipo de sentimiento. Cada uno de nosotros somos un trofeo para ellos".

Rodolfo Skariszewski.

Ricardo Skariszewski recordó a su hermano Rody de la siguiente forma: "Mi hermano era una excelente persona. Se dedicaba al agro y a la computación. Era muy respetado por los suyos. Lo querían muchísimo. Era puro corazón".

Y también aseguró que el ataque terrorista agarró a todo Israel desprevenido: "Nadie se esperaba esto. Entraron camionetas con terroristas, nadie puede entender cómo pasó esto a esta escala. Este país es el más adelantado en cuanto a tecnología y en cuento a inteligencia de todo Medio Oriente. No podemos entender cómo pasó esto".