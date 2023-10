Sensualidad y preservativo: cómo armonizarlos en el encuentro sexual

A pesar de que en las últimas décadas ha crecido la circulación de información relacionada a los riesgos y cuidados en las relaciones sexuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día, más de un millón de personas contrae una infección de transmisión sexual (ITS). Al mismo tiempo, en Argentina se registra un marcado aumento desde el 2021 en la tasa de sífilis y otras ITS, por lo que los especialistas insisten en la Educación Sexual Integral.

Al hablar de sexualidad muchas personas se resisten al uso correcto del preservativo aunque científicamente esté comprobado que es indispensable para prevenir la transmisión porque consideran que consideran que la prevención es secundaria frente al placer o que no se puede disfrutar y cuidarse al mismo tiempo. Sin embargo, la sensualidad, el deseo, el disfrute son perfectamente compatibles con el cuidado.

La mayor parte de las personas relacionan el cuidado del encuentro sexual con la prevención de embarazos no deseados, mientras que las ITS no son una preocupación a pesar de que pueden afectar la salud a largo plazo, explican la educadora sexual y diplomada en ESI, María Emilia Marín y el psicólogo y sexólogo, Germán Gregorio Morassutti.

La única forma efectiva de prevenir la transmisión de ITS, sin dudas, es usar el preservativo durante toda la relación sexual. Muchas personas con pene argumentan que presentan una baja de la erección al momento de colocarlo, sin embargo, expertos sostienen que esto se debe a la pausa en la estimulación. Por ello, el desafío parece ser erotizar ese "momento" y el cuidado en general, sin que resulte una interrupción.

Recomendaciones para compatibilizar la sensualidad y el deseo con el cuidado

Ante todo, la obstetra Ana Laura Termini recomienda tener en cuenta que el deseo está acompañado por el consentimiento. Y acá, es muy importante la comunicación. Reafirmando esto, la Licenciada Cecilia Ce, sostiene que "no se habla de sexo solo cuando hay problemas, se habla para evitarlos".

En el mismo sentido, el sexólogo Morassuti, señala que uno de los errores de la sexualidad tienen que ver con que se habla poco previamente al encuentro sexual. "Es importante hablar de cosas en general, de placer, de disfrute, de qué le gusta a cada persona, pero se va directamente al encuentro y, en esa poca palabra, tampoco hay pactos en cuanto a la forma de cuidarse”, explica.

Foto: Freepik

Entre las recomendaciones más comunes, aparece que hay que tener el preservativo al alcance para que sea de acceso rápido, incorporarlo dentro del juego sexual, practicar usarlo durante las masturbaciones y naturalizarlo para no interrumpir el encuentro sexual. "La realidad no acompaña, porque la cultura de la inmediatez exige que todo salga rápido y bien (...) La fases de la respuesta sexual humana son cinco y siempre queremos llegar a la cuarta de inmediato”, detalla.

El ciclo de respuesta sexual al que se refiere el sexólogo es la manera en que reacciona el cuerpo ante la estimulación desde el inicio de una relación sexual o la masturbación y que este expresa en forma de placer. Este ciclo, puede dispararse incluso cuando una persona está durmiendo, en sueños, y se desarrolla en cinco fases diferentes: deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución.

Foto: IG @lic.ceciliace

En conclusión, la comunicación, el consentimiento y la creatividad parecen ser la clave. La Licenciada Ce, explica que los pasos del proceso creativo son perfectamente aplicables al sexo. En primer lugar, está el habito. "Sentarse a escribir aunque no sepas de qué o aunque no tengas tantas ganas. Es correrse de la idea de que se escribe cuando te llega la inspiración. Lo mismo es creer que el deseo es solo espontáneo, muchas veces nos agarran ganas de manera reactiva. El habito tiene que ver con habitar la escena creativa o la escena sexual. Por ej, el habito de la masturbación. Nos da familiaridad con la actividad y va a ser que sea cada vez más fácil. Nos conecta, nos da más ganas y nos da el segundo punto", explica y continúa: "la Confianza. Que se construye habitando esa actividad y volviéndola un espacio conocido y seguro. Acá incluimos a quienes nos rodean y qué cosas nos dicen y cómo. La mejor manera es siempre tomando lo positivo y reforzándolo".

Por último, destaca el fluir. "Que llegamos a este punto gracias a los dos anteriores. Es centrarse en la tarea, onda modo trance. Sin pensar en cómo lo estás haciendo (...) y hacia dónde estás yendo (lo opuesto de pensar en llegar al orgasmo) La tarea es lo mas divertido!!! Llegar a la meta (terminar un libro o llegar al orgasmo) significa que la fiesta se terminó) Es disfrutar el proceso sin pensar en el resultado. Llevar la mente a los dedos o al cuerpo. Fluir sin neurosis es lo que nos permite disfrutar de lo que hacemos y seguir haciéndolo", cierra.