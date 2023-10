La historia de los docentes argentinos que estaban en Israel al momento del ataque de Hamás

Cuando el grupo terrorista Hamás atacó a Israel, el 7 de octubre, Alicia Millán, docente y coordinadora de la Licenciatura de Resolución de Conflicto de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y su marido, Alberto Elisavetsky, director del Instituto del Conflicto de la misma casa de estudios, estaban en Israel por un intercambio académico. Haber estado tan cerca del inicio de esa embestida que continuó con una contraofensiva israelí y desató una guerra hizo que hoy quieran poner su experiencia a disposición del aprendizaje de los alumnos, por lo que la página Mundo Untref relató la historia.

Millán y Elisabetsky habían llegado a Israel el 6 de octubre. Antes habían participado de una conferencia en España. "El viernes fue muy placentero; habíamos ido al puerto de Jaffa al que yo ya había ido, y que trabajamos con los alumnos de la UNTREF de Negociación, y todo estuvo tan bien. La noche del viernes tuvo un clima maravilloso, nada hacía imaginar el horror del día después", relató la profesora.

Sin embargo, el sábado a la mañana, precisamente cerca de las 8, su marido se despertó y enteró de los ataques. Debían buscar refugio. "Yo no daba crédito a lo que escuchaba, era el día que tenía planeado ajustar nuestras ponencias”, explicó Millán y agregó: "Las noticias ya estaban hablando de un ataque en el sur de un grupo terrorista y por el mediodía el grupo comando ya nos advirtió que no saliéramos del alojamiento”.

Luego, sonó la sirena de advertencia, por lo que entendieron que era hora de refugiarse. “Fue una experiencia imborrable", describió la Directora del Posgrado en Negociación de la UNTREF. “La situación escalaba y teníamos que ir y venir entre los refugios”, agregó. Finalmente la pareja pudo salir del país el 14 de octubre.

“Nunca lo pensé posible, parecía de ciencia ficción", dijo Alicia al medio universitario y describió: "Se puede decir que fue un aprendizaje cruel con mucho dolor, todavía no estoy en capacidad de entender del todo".

Por la guerra hay miles de civiles muertos, heridos y secuestrados. Foto: Archivo MDZ.

Según publicó Mundo Untref, "tanto Alicia Millán como Alberto Elisavetsky dedicaron su vida al área de la resolución de conflictos y la mediación. Millán lleva 27 años formando mediadores en la UNTREF y otras instituciones. Alicia fue distinguida en 2022 como Mujer Destacada en el Ámbito Académico por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, y en 2018, como Mejor Mujer Mediadora por Unesco y Universidad de Las Palmas de La Gran Canaria, España. En un momento como ese, eran personas más que calificadas para entender los procesos que estaban atravesando y aun así es algo que no se termina de procesar".

"Nosotros enseñamos en la carrera que la información es uno de los elementos fundamentales para el poder, que tener información es poder”, comentó Millán a Mundo Untref y destacó la presencia en la vida de los ciudadanos Israelíes de una aplicación móvil, HomeFrontCommand, con la que se obtiene la información acerca del lugar donde van a caer los misiles.

"En una de las materias que yo dicto en la Maestría en Mediación de Conflictos, estudiamos las variables cruciales, y la información y el tiempo son las principales. Desde que suena una alarma tenés entre un minuto y minuto y medio para refugiarte; ver a las mamás y las personas mayores correr para los refugios fue una experiencia de valoración las cosas que hacemos desde la carrera y la Universidad para sembrar la semilla de la paz", destacó la Coordinadora en la Licenciatura Resolución de Conflictos y Mediación de la UNTREF.

Además, agregó que "hay algo acerca de la cultura de la paz que debe hacerse” y que cuando esta experiencia decante sabe que va “a tener el apoyo de la Universidad para que podamos convertir esta experiencia en un saber a poner al servicio del aprendizaje de los alumnos".

"Esta experiencia me permitió amar un poquito más mi país, Argentina, porque me permitió ver el funcionamiento de sus instituciones”, dijo Millán. Además, destacó el apoyo recibido de cancillería “en todo momento, no sólo en lo protocolar sino también en la calidez”. Millán, desde la distancia, ponderó la situación y dijo: "Vos ves esas cosas y parecen de una película, son cosas que uno no pensaría que existen, pero sí, las vivimos".