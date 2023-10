La ANMAT prohibió la venta y uso de equipos para el cuidado estético

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Nación una disposición en la cual prohíbe el uso y comercialización de una serie de equipos para la realización de procedimientos de estética, luego de haber detectado que su fabricación era realizada por una empresa sin las habilitaciones sanitarias correspondientes.

La resolución difundida señala que como antecedentes hubo un procedimiento en un procedimiento en un centro de estética de esta ciudad de Buenos Aires en el cual se detectaron equipos para procedimientos de radiofrecuencia y de dermoabrasión marca WEHLLS, adquiridos a una firma radicada en El Palomar.

Tras una inspección realizada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DVPS), se observó que dicha empresa se dedicaba a la fabricación y venta de equipos de electro estética, ultrasonido, ultracavitación, dermoabrasión, vacumterapia, radiofrecuencia, punta de diamante y lipolaser. Pero las dos direcciones en las que funcionaba la fábrica no contaban con habilitaciones de tipo sanitario.

Los productos en cuestión se comercializaban a través de la página web de la fábrica y de la plataforma Mercado Libre y se denominan: “Radiofrecuencia SMART PLUS Multipolar profesional 150 con bluetooth”, “Lipolaser SMART PLUS 16 láser por aplicador 2 aplicadores”, “Ultracavitador profesional conve 3M”, “Electroestimulador W8 profesional con Iontoforesis”, etc.

Uno de los equipos de lipolaser cuyo uso y comercialización fue prohibida por la ANMAT. Foto: wehllsestetica

Además se verificaron las publicaciones de la firma en el portal de ventas donde se observaron equipos de radiofrecuencia multipolar, Lipolaser 16, Microdermoabrasión Eco punta de diamante publicado por el USUARIO WEHLLSESTETICA2012

"Este tipo de productos se encuentran dentro de la clase de Riesgo II, por lo que son productos que requieren de la intervención de ANMAT; aunque en principio, ni la firma ni los productos cuentan con los avales técnicos y las autorizaciones de esta Administración Nacional", se explicó en la resolución.

Al tratarse de "productos sin autorización sanitaria, respecto de los que se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración y que por lo tanto representan riesgo para la salud de los potenciales pacientes a los que se les pudiera administrar", la ANMAT dispuso: "Prohibir de uso, distribución y comercialización de todos los equipos para fines estéticos y médicos que declaren ser fabricados por la firma WEHLLS SRL o que lleven la marca WEHLLS, hasta tanto se obtengan las debidas autorizaciones".