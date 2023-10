Guerra en Israel: alumnos de una escuela secundaria regresan a la Argentina

Una buena noticia entre tantas imágenes de dolor que llegan desde Medio Oriente producto de la Gurerra entre Israel y Palestina. El contingente de nueve alumnos de la escuela Bialik de Santa Fe arribarán este jueves, a partir de las 21, a la Argentina. El regreso lo hacen mediante un vuelo comercial y todos en buen estado de salud.

Una semana atrás nadie en el mundo imaginaba que se podía desatar un enfrentamiento bélico de esta magnitud y con estas características con más de 1500 personas muertas. Mucho menos el pequeño grupo de alumnos santafesinos que desde varias semanas atrás estaban compartiendo un viaje de estudios y quedaron atrapados entre los bombardeos.

"Por suerte los chicos están volando y en pocas horas ya estarán en Argentina", confirmó Horacio Roitman, presidente de la DAIA Santa Fe a MDZ. Según comentó el regreso no es mediante los vuelos de repatriados que organiza Cancillería Argentina sino líneas comerciales. "Fue un operativo normal, con la gran suerte, que vuelven en un avión de línea, con el primer pasaje que se había adquirido. Digo suerte porque la mayoría están cancelados", agregó Roitman.

Los viajes de la escuela Bialik de Santa Fe son una tradición. Todos los años la institución los organiza con el objetivo de que los estudiantes puedan generar un intercambio cultural y conocer con mayor profundidad sus raíces. La experiencia contemplaba también la visita de lugares emblemáticos de Israel como así también encuentros con otros alumnos de la misma edad.

Desde que se conoció la noticia que un grupo de alumnos santafesinos estaban en Israel se encendieron las alarmas y creció la preocupación. Sin embargo, tanto la Institución como las familias prefirieron mantenerse calmas y evitaron dar a conocer públicamente cualquier tipo de información que generara mayor preocupación. Siempre estuvieron en contacto constante con familiares y amigos.

A través del titular de la DAIA local se encargaron de aclarar que estaban en un lugar seguro, en zonas no afectadas por los enfrentamientos y en buen estado de salud. "Ellos están bien, creemos que no debieron sufrir situaciones traumáticas referidas a tener que correr a refugios o escuchar ruidos de explosiones, en todo momento estuvieron contenidos y con actividades lo que los ayudaba a mantenerse ocupados. De todas maneras no deja de ser una situación muy difícil", explicó Horacio Roitman.

Los jóvenes argentinos ya están en vuelo y se espera que a partir de las 21 estén arribando al Aeropuerto de Ezeiza donde serán recibidos por sus familiares.

En relación al conflicto en Israel, Horacio Roitman se mostró pesimista y aseguró que "esta muy complicado, no hay indicios de finalización a corto plazo, lamentablemente. No hay medida ni organismo internacional que intervenga, esta todo muy mal", indicó el titular de la DAIA Santa Fe.

Operativo "Regreso Seguro"

En el marco del operativo Regreso Seguro que organizan y llevan adelante de forma conjunta Cancillería Argentina, Ministerio de Defensa y Aerolíneas ya hubo un primer contingente de 49 personas que pudieron salir de Israel y ser trasladados a Roma. Llegaron a Roma los primeros repatriados por Argentina. Foto: X Cancilleria.

Una vez en la capital italiana, serán asistidos por la Embajada Argentina en aquel país, hasta el momento de regresar a territorio nacional, trayecto que será efectuado con aviones de Aerolíneas Argentinas.