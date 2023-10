Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo

Este fin de semana largo, se estableció por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se celebra este jueves 12 de octubre y se pasa al lunes 16, mientras que el viernes 13 es feriado con fines turísticos. Por esa razón, en Argentina habrá cuatro días libres: viernes, sábado, domingo y lunes.

En ese marco, un dato no menor relacionado al comercio es que el domingo 15 de octubre es el Día de la Madre, por lo que se espera que los días previos incrementen las ventas.

Tanto este viernes y el lunes son feriados, por lo tanto, en los casos de atención al público se considerará como día domingo. Tal como lo establece la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos Nº 27.399/17, si se trabaja se paga doble.

En caso de trabajar los días feriados, el pago es doble.

Foto: Alf Ponce / MDZ.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Mendoza ratificaron esto e informaron que durante el fin de semana largo, los días feriado, "el trabajador tiene la potestad de asistir o no a prestar sus servicios". En caso de asistir "se cobra el día normal más una cantidad igual" mientras que si no asiste "no puede ser sancionado y se cobra como un día normal".

Por su parte, la Cámara Empresaria, Comercio, Industria y Servicios (CECITyS) informó que el sábado 14 la atención será normal en los locales de la Ciudad de Mendoza. El resultado de la encuesta que realizaron arrojó que durante el fin de semana largo, el feriado del viernes los negocios abren normal y el lunes, el 70% de los negocios.

Con el objetivo de incrementar las ventas, desde la CECITyS impulsan un concurso con grandes premios. Quienes hagan sus compras en los locales del centro, pueden acercarse del 12 al 14 de octubre, de 10 a 18, a Garibaldi y San Martín para sacarse una foto junto a mamá y así ya están participando por las distintas recompensas.