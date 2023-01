¡Descansá de vos mismo! Intentalo, no te vas a arrepentir

Fue entonces que…"Dios el séptimo día descansó"

Reposar nos incluye en tiempo real.

Detenerse hasta volver a ver por primera vez.

El tiempo no está roto.

¡Es un rompecabezas!

Al perder casi totalmente mi vista perdí mi mirada. Y me descansó

volver a ver por primera vez: descubrir pintar con las yemas de mis dedos.

El asombro nos hace notar.

Curiosamente….? Así descubrí pintar. Y la obra en creación advino

creación de la mirada.

(Muchos años atrás había intentado dibujar y en razón de mi miopía

creí que no podía…)

Ver no es límite de la realidad.

Creer en el camino lo abre.

Dejarnos tal como somos para darnos cuenta cómo podemos ser. Y asumirnos.

Descansar no es… ¡Hay tanto tiempo para perder!

No hay que perder el tiempo.

¡No a la evasión!

¿A dónde voy a ir sin mí?

Hay tanta sed de diversión…

¿Distraerse de uno mismo?

Perderse de uno mismo.

Una escapada…

¡Te escapaste de la realidad!

“El hombre no ha descansado nunca tanto como hoy, ¡Sin embargo el hombre nunca ha experimentado tanto vacío como hoy! Las

posibilidades de divertirse, de ir fuera, los cruceros, los viajes, muchas cosas no te dan la plenitud del corazón. Es más: no te dan el descanso. Al final de la creación Dios dice: «Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien» (Génesis 1, 31).

Y entonces empieza el día del descanso, que es la alegría de Dios por lo que ha creado. Es el tiempo para mirar la realidad y decir: ¡qué bonita es la vida! El domingo no es el día para cancelar los otros días sino para recordarlos, bendecirlo y hacer las paces con la vida. ¡Cuánta gente que tiene tanta posibilidad de divertirse, y no vive en paz con la vida! La paz se elige, no se puede imponer y no se encuentra por casualidad. Alejándose de las llagas amargas de su corazón, el hombre necesita hacer las paces con eso de lo que huye.

Es necesario reconciliarse con la propia historia, con los hechos que no se aceptan, con las partes difíciles de la propia existencia.

La verdadera paz, de hecho, no es cambiar la propia historia sino acogerla, valorarla, así como ha ido. ¿Cuándo se hace bella la vida? Cuando se empieza a pensar bien de ella, cualquiera que sea nuestra historia. Cuando se hace camino el don de una duda: eso que todo sea gracia, y ese santo pensamiento desmorona el muro interior de la insatisfacción inaugurando el descanso auténtico.

La vida se vuelve bella cuando se abre el corazón a la providencia y se descubre verdadero lo que dice el salmo: "En Dios sólo el descanso de mi alma" (62, 2). Es bella esta frase del salmo: "En Dios sólo el descanso de mi alma”.

Audiencia General del Papa Francisco del miércoles, 5 de septiembre de 2018

Así alcanzo a crear estos collages pintados en pastel tiza con las yemas de mis dedos… Y reunir los fragmentos de la mirada. Creer hace ver. Pintar, esculpir, dibujar, fotografiar, despertó en mí, sin pedirme condiciones. Ofreciéndomelas. Sin ver del ojo derecho y casi totalmente sin ver del ojo izquierdo, ya que apenas logro percibir con el ojo izquierdo la realidad visible al modo de una imagen abstracta o a semejanza de mirarlo todo como si fuese a través de un vidrio esmerilado…

El “cómo puedo…” me guía al “qué puedo”.

¡A descansar de uno mismo!

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.