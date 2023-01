Malabares en las vacaciones de cada verano

Pasa todos los años, cuando llega el verano todos se van, es ese merecido descanso que nosotros queremos participar también. y el cuerpo no nos da más. necesitamos ese descanso, quiero, puedo y me lo merezco. Y cada uno va donde más le gusta o donde puede pagar, solos, con familia, con amigos, no importa con quien, pero nos vamos y eso está muy bueno.

Podemos estar en el lugar más bello disfrutando de aromas y sabores inigualables o comiendo un asado a la orilla de un río donde fuimos millones de veces. ¿Si es bueno para el cerebro? Claro que sí. Las vacaciones generan serotonina y nos da bienestar y felicidad.

Pero las vacaciones no son solo eso, cambiar de lugar, conocer, salir de la rutina, no trabajar. Las vacaciones pueden ser el mejor momento para conectarte con vos. con tus sueños tus anhelos y también con tus debilidades. Para poder proyectar en qué queres mejorar, que personas realmente engrandecen tu persona, volver a mirar para adentro y desde adentro a los otros.

Mandar ese mensaje a tu persona favorita. Invertir en un buen libro y reconectar con las miradas, eso es altamente recomendable.

Es una recarga de energía, de serotonina y de virtudes para regalar al resto a nuestro regreso.

Y si no nos vamos a ningún lugar, podemos cambiar los muebles de lugar, por ejemplo, o embellecer con creatividad algún ambiente, leer, pintar y usar tu tiempo haciendo algo por los demás.

Cada uno hace con su ser persona las vacaciones que desea y merece en su casa o en cualquier lugar.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente