El trámite que puede arruinar tus vacaciones y que muchos pasan por alto

Llega la temporada de verano y aunque muchas veces se opta por no viajar y quedarse en la comodidad del hogar. También es común organizar un viaje a último momento, aunque esto acarree numerosos problemas que deben ser resueltos con rapidez.

Desde quién debe cuidar la casa hasta encontrar una guardería para las mascotas, son numerosos los contratiempos que surgen en los momentos más intrincados. Algo así le ocurrió a Marta, una mujer que decidió viajar con su hija de 16 años a último momento.

La mujer hizo su reservación en un hotel en Bariloche y se dispuso a comprar los tickets para viajar, pero no contaba con un pequeño problema. "A menos de 5 días de mi check in en el hotel fui a comprar los pasajes, primero yo que soy la mayor. El problema fue con mi hija menor, cuando le entrego el DNI a la vendedora me dijo que no podía vendérmelo porque estaba vencido".

El Documento Nacional de Identidad sirve para identificar a las personas argentinas, este debe ser renovado cada 15 años, pero la situación puede variar.

El DNI sirve para identificar a las personas argentinas

Cuando un menor de edad cumple 14 años se debe renovar el DNI, esto no lo tuvo en cuenta la mujer: "Ella cumplió 14 en pandemia, en esa época nadie salía a la calle y los trámites no se podían hacer con tanta facilidad".

Según las vendedoras de pasajes de colectivos, este error suele ocurrir varias veces, pero puede ser solucionado mostrando el DNI Digital en la aplicación Mi Argentina y una constancia de que el nuevo documento se encuentra en trámite.

"Yo no iba a esperar a que me den un turno en el registro civil, así que fui al aeropuerto y saqué el DNI, en dos días me llegó y pude comprar los pasajes, ya que la vendedora me los había reservado", explicó Marta.