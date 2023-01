Cómo piensas de ti te define como eres: un ejercicio práctico para ajustar tu autoimagen

Muchas personas usan tatuajes externos. A veces resaltan aspectos positivos, el amor o el nombre de alguien especial. Y muchas otras, se tatúan palabras dolorosas, o imágenes que se asocian con aspectos de sufrimiento. El concepto del tatuaje interno se lo escuché a Juan Vereecken, líder de Maxwell Leadership en español, la compañía mundial de entrenamientos de mi maestro y

mentor John Maxwell. Ya sabemos que los tatuajes son una forma de expresión artística y personal. A través de ellos, muchas personas buscan plasmar en su piel una historia, un recuerdo o un sentimiento.

Sin embargo, el verdadero tatuaje más importante que llevamos es el pensamiento interior que tenemos acerca de nosotros mismos. Esta huella interna puede ser tan poderosa como la externa, pero a menudo pasa desapercibido, ya que solo nosotros

mismos podemos verlo. Al igual que un tatuaje en la piel, el interno puede ser positivo o negativo. A veces, puede ser un recordatorio de nuestras metas y logros, o una inspiración para seguir luchando. Otras veces, puede ser una crítica despiadada hacia nosotros, la autocrítica, el autosabotaje, el recuerdo de episodios dolorosos que no se han sanado, eventos traumáticos, o pensamientos autodestructivos que consumen la energía y la autoestima.

Estas marcas internas pueden manifestarse en forma de pensamientos, ideas recurrentes, miedos, traumas, desconfianzas y auto charla negativa dentro de tu mente. Todos estos aspectos limitan tu evolución y desarrollo en los distintos planos de la vida.

Por qué cuesta borrar un tatuaje

Es sabido que, si bien hay muchos métodos de borrado de tatuajes en la piel, estos tratamientos llevan tiempo, y generalmente queda algún tipo de marca. Ahora bien: el tatuaje interno sí puede ser elaborado, procesado, atenuado y disuelto de tal manera que puedas superarlo y mejorar. Aunque pienses que es imposible, la evidencia de millones de personas que se animan a encarar este proceso demuestra lo contrario.

Es esencial asegurarte de que el pensamiento interior y la autovaloración que tienes acerca de ti te ayude a elevar tu autoestima y confianza. Estos son los dos instrumentos con los que empezarás, con suma paciencia, a delinear un nuevo significado para lo que no te suma a nivel de tu mente y tus emociones. Llegará un momento en que podrás darle más fuerza a lo que te ayude a avanzar, y así vas a construir una versión mejorada de ti.

Pero atención a estos dos aspectos muy relevantes para que tengas en cuenta:

A diferencia de la técnica de los tatuadores que dibujan otra cosa arriba del original en tu piel, en el mundo interior, el tapar lo que te duele, lo que te lastima y lo que te aleja de lograr los objetivos que deseas, puede tener consecuencias que no deseas. Lo apropiado es afrontar tu tatuaje interno con la certeza de que lo vas a lograr, porque tapar o reprimir las emociones no es la solución. Además, en el tatuaje externo habrá un artista haciendo su trabajo; en el interno, depende exclusivamente de ti. Es indelegable. Tienes que hacerte cargo. Nadie lo puede hacer por ti, aunque, claro, es conveniente buscar ayuda en la psicoterapia, en el coaching profesional certificado y en diversas metodologías que te acompañen.

3 ejercicios para superar esas marcas internas Aquí tienes tres ejercicios para que puedas empezar a borrar los tatuajes internos si lo deseas:

1) Ejercicio: Identificando y reemplazando creencias limitantes negativas. Toma un cuaderno y bolígrafo, y, a mano, haz una lista de todas las creencias limitantes negativas que tienes sobre ti. Por ejemplo: "Soy malo en todo lo que hago", "Nunca voy a lograr mis metas", "Soy un fracaso". Una vez que tengas tu lista, selecciona una de esas limitaciones, y escribe al lado una prueba en contra de ella. Por ejemplo, si tu creencia limitante negativa es "Soy malo en todo lo que hago", tu prueba opuesta podría ser "He recibido elogios por mi trabajo en varias ocasiones"; o si pusiste “Nunca voy a lograr mis metas” anotas la prueba contraria, que podría ser "He logrado varias metas importantes en mi vida, tales como…” (y aquí escribes con todo detalle los logros, por pequeños que los consideres).

Una vez que finalizaste con toda la lista de creencias limitantes -es decir, tus tatuajes negativos interiores-, escribe una nueva creencia más positiva y realista basada en la prueba que has encontrado. Por ejemplo, "Soy capaz de hacer un buen trabajo", "Soy

una persona amable y servicial", "Soy capaz de lograr mis metas". Es importante recordar que cambiar las creencias limitantes no sucederá de la noche a la mañana; tomará tiempo, consciencia y esfuerzo de tu parte, y sólo lo puedes hacer tú: es una tarea indelegable. Ten por seguro que, con la práctica y la repetición, estas nuevas creencias se volverán más fuertes y te ayudarán a ver el mundo y a ti mismo de manera diferente.

2) Transformando tu tatuaje interior negativo a positivo La visualización creativa es un recurso muy poderoso que ha sido probado

científicamente. Así como tienes la capacidad de crear pensamientos de tipo negativos en tu mente, y, por lo tanto, tu vida va en ese sentido, es posible direccionarlos hacia lo positivo con entrenamiento y constancia. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista "Journal of Sport and Exercise Psychology" encontró que el 83% de los atletas de élite que utilizaron la visualización positiva informaron mejoras en su capacidad para alcanzar metas, controlar su ansiedad y mantener una actitud positiva.

A continuación, una guía breve para visualizar en positivo la transformación interna que quieres lograr, basada en una metodología de la programación neuro lingüística:

Paso 1: Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o acostarse, y cierre los ojos.

Paso 2: Comienza a respirar profundamente y relajarse. Puedes observar tu respiración entrando y saliendo, y visualizar armoniosamente cada parte de tu cuerpo, empezando por la cabeza y terminando en los pies.

Paso 3: Una vez que te sientas relajado, utilizando tu mente creativa, empieza a visualizar una imagen tuya de frente. Es como si te miraras en un espejo mental. Observa tu cuerpo, recórrelo imaginariamente, y detente en observar aquello que quieres cambiar. Toma consciencia de su forma, su color, si lo tocas con una mano, ¿qué textura tiene? Y si acercas la nariz, ¿a qué huele eso que no te gusta de ti? Si lo pones sobre la palma de la mano, ¿cuánto pesa?

Paso 4: Ahora imagina que esa autoimagen que estás proyectando en tu mente creativa, se convierte en una película. A medida que se mueve, percibe cómo se siente ver desde otra perspectiva tu imagen en esa pantalla imaginaria. Es una pantalla gigante que despliega en 360 grados todo tipo de detalles de tu auto imagen, en forma ampliada.

Paso 5: Haz un zoom para acertarte imaginariamente y detenerte en esos aspectos que quieres cambiar. Al acercarte, te das cuenta de que la imagen se vuelve en blanco y negro, y cuanto más te acercas, más se aleja de tu visión y emociones justamente esa parte, esa porción de ti que quieres transformar. Se aleja hasta disolverse en un punto en el infinito, hasta que desaparece. Se disuelve.

Paso 6: Ahora, sigue respirando profundo y suavemente, y elige un color que te transmita serenidad, paz, confianza, seguridad. Colorea la pantalla de tu mente con ese color; ponle tonos, agrégale sonidos agradables. Estás sintiendo una profunda tranquilidad. Mientras observas esa pantalla colorida y bella, hay un punto que viene desde el infinito. Y a medida que se va agrandando y acercándose a tu campo de visión, te das cuenta de que es tu autoimagen a todo color, hasta que llega a un primer plano en tu mente. La observas, y te das cuenta de que aquello que te perturbaba se ha disuelto y ha sido reemplazado por una creencia positiva que te ayuda a crecer, que te apoya y te da seguridad y confianza.

Paso 7: Detente y observa esta nueva creencia positiva y tu estado interior de las emociones y sentimientos. Toma consciencia de su forma, su color, si lo tocas con una mano, ¿qué textura tiene? Y si acercas la nariz, ¿qué aroma tiene esta nueva perspectiva dentro de ti? Si la pones sobre la palma de la mano, ¿cuánto pesa?

Paso 8: Registra cómo está tu mente, tu cuerpo y tus emociones en este momento. Si aparecen pensamientos anteriores, déjalos pasar. Enfócate en tu imagen a todo color, sin aquello que te perturbaba. Respira profundo inhalando simbólicamente de esa serenidad y confianza que ves en tus ojos, la ves en la imagen que refleja la pantalla de tu mente. Registra hasta el mínimo detalle placentero y positivo.

Paso 9: Mantén esta imagen durante unos minutos, respirando profundamente y disfrutando de estas sensaciones positivas.

Paso 10: Cuando estés listo, abre los ojos y toma unos minutos para volver a la realidad.

Cómo practicar esta técnica: Es importante practicar esta técnica de visualización creativa diariamente durante un período constante, para ayudar a reprogramar tu mente con una autoimagen positiva. Por ejemplo, plantéate hacerlo una vez al día

durante 33 días seguidos. Puedes grabar este texto, con pausas y una música suave de fondo, para reproducirlo

mientras vas visualizando.

Con el tiempo, esta nueva imagen de sí mismo se convertirá en un patrón de pensamiento más dominante y podrás ver cómo aquel tatuaje interno se ha transformado.

3) Ejercicio: Reenfocando la mente La mente es el mecanismo de los humanos para crear la realidad en base a las ideas, los pensamientos, y, fundamentalmente, el tipo de emociones y sentimientos que alojas y das el permiso de entrar en tu mente subconsciente. Dependiendo del tipo de emociones y sentimientos que tengas subconscientemente, es el resultado que vas a obtener en la vida, a través de la ejecución de esos pensamientos del mismo signo que las emociones. Esta parte la lleva adelante la mente consciente.

Para reenfocar la mente en sentimientos y emociones que vayan en línea con lo que sí quieres obtener para borrar esos tatuajes internos negativos, la técnica de manifestar gratitud es altamente efectiva. La gratitud es una llave de consciencia que empieza a transformar tu interior a partir de reconocer todo aquello por lo que das las gracias cada día, por más complejas que te parezcan las situaciones. Agradeces lo más simple: tu cama, el alimento, el agua, la conexión a Internet si es que tienes, un trabajo, los hijos, incluso los desafíos, porque te enseñan y progresas, maduras y aprendes de ti y de los demás. Los desafíos son una gran escuela.

Este ejercicio es sencillo: toma un cuaderno y bolígrafo y escribe, a mano, diariamente, al menos 10 cosas por las que ese día estás agradecido. Puedes hacerlo al finalizar el día antes de dormir. Inicia con: “Hoy, (fecha y hora) agradezco por …” y escribes la lista de un mínimo de 10 aspectos por los que agradeces. No tienen que ser cosas gigantes: aprecia hasta lo más mínimo. Hazlo todos los días, de lunes a domingos, durante 90 días seguidos; observa tu transformación en el modelo mental subconsciente.

Si te olvidas o si abandonas, inicia de nuevo el ciclo de 90 días. Funciona si lo haces de corrido. No lo interrumpas, porque si verdaderamente quieres borrar esos tatuajes internos que tanto te molestan, se requiere de tu compromiso y dedicación. Ahora tienes tres herramientas que he probado en mí, y me funcionan. Ojalá también sirvan para ti. Todo queda en tus manos: es la elección consciente que estás haciendo aquí y ahora entre seguir como estás, o cambiar y mejorar.

* Daniel Colombo es facilitador y máster coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos.