Uno de los abogados de la familia Báez Sosa no pudo contener sus lágrimas en el cierre de su exposición en los alegatos

En una jornada intensa dentro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, donde se desarrolla la primera jornada de alegatos en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado de los padres del joven no pudo contener sus lágrimas al cerrar su exposición.

"Uno de los papás de los rugbiers dijo que ´acá se está intentando curar el dolor con más dolor´. Y no, acá no venimos a intentar curar el dolor con más dolor. Acá venimos a curar dolor con justicia. Justicia por Fernando Báez Sosa a quien le arrebataron la vida afuera de un boliche", fue el cierre de Facundo Améndola, quien no pudo contener sus lágrimas tras más de una hora de exposición ante el tribunal.

Facundo Améndola, que es uno de los tres abogados con los que cuenta la querella, fue quien tomó la palabra tras la exposición de Fernando Burlando, quien sin dudarlo, y al igual que la fiscalía, pidió prisión perpetua para los 8 acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique.

Además, hizo un resumen de lo aportado por los distintos testigos acompañado por la exhibición de los videos con la idea de "defender" el pedido de sentencia impuesta que será de prisión perpetua para los acusados.

Para el abogado, el inicio del conflicto fue la pelea dentro de Le Brique entre Fernando Báez Sosa y Máximo Thomsen, y éste último tuvo a partir de ahí un "encuentro mortal" que tuvo el desenlace del homicidio.

"Guarda relación con el resultado de autopsia" por los golpes registrados en la víctima.

Asimismo hizo hincapié en el accionar de Thomsen al considerarlo líder de aquella noche fatídica: "Después de la discusión adentro del boliche, Fernando se convirtió en la presa de Máximo".

"Se escuchaban gritos de horror", describió Facundo Améndola continuando con los detalles anunciados previamente por Fernando Burlando en los alegatos.

En ese sentido, recordó que la testigo "Tatiana Caro también lo ubicó en la escena a Thomsen y dijo que recordaba que le pegaban como si fuera una bolsa de papas".

"Tenemos acreditada la participación de los ocho acusados en el crimen", sostuvo el joven abogado antes de finalizar con la descripción y el detalle de los pedidos de condena.

En diversas oportunidades de la lectura se pudo observar el cansancio de los rugbiers sentados en el banquillo de acusados, así como también de Graciela y Silvino.

"No hubo una actitud posterior al hecho que demuestre arrepentimiento. Todo lo contrario, se regocijaron. Cuando Cinalli declaró quiso explicar que no entendía lo que hacía, que estaba borracho, dijo que todo lo que decía era porque se lo habían contado unos vecinos. Pero tampoco se condicen con los chats", remarcó.

Para finalizar, Facundo Améndola pidió que se haga justicia por Fernando Báez Sosa a quien "le arrebataron la vida".