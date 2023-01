La lamentable comparación entre el caso Cabezas y el de Báez sosa, según la hermana del fotógrafo

Este miércoles se cumplieron 26 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, por parte del personal de seguridad del empresario Alfredo Yabrán y policías bonaerenses de la localidad de Pinamar. MDZ Radio dialogó con su hermana, Gladys Cabezas, quien aseguró que no se hizo Justicia y que en el país "no ha cambiado nada".

“Cada 25 lo seguimos recordando. Era un tipo excelente, lo queremos recordar así, en este país donde la justicia es lenta. Para nosotros no son 26 años, es como si fuera ayer”, expresó Cabezas.

En este sentido, agregó que como familia, “siguen luchando”, para que el país cambie, para que haya otra clase de Justicia. “En este país no ha cambiado nada, siguen habiendo corruptos, mafia, a nadie le importa nada. Somos siempre las víctimas que reclaman cuando pasa algo”, dijo.

Gladys Cabezas afirmó que en el juicio por la muerte de su hermano no hubo justicia: “Perpetua no existe, a lo sumo serán 50 años, antes eran 25 . Los que cometen un delito y sobre todo una muerte, deberían estar en la cárcel y no porque se porten bien pueden salir. Acá cada uno interpreta la ley como quiere”.

Para ella, el propósito de recordar a Cabezas, es acordarse de que “hay que seguir luchando, tenemos que pelear entre todos. Esto en algún momento tiene que cambiar, tiene que haber una condena ejemplar. Los mafiosos que están sentados en los sillones, si esto sucede van a empezar a decir ‘bueno, vamos a tener que cambiar sino se nos va a venir el pueblo encima’”.

La entrevistada remarcó que en Argentina “todos los días pasa algo serio”, que las personas que son condenadas y que logran salir de la cárcel, “ya no vuelven nunca más allí”. “Estas son las cosas que tenemos que empezar a pelear, sino siempre repetimos lo mismo. Tenemos que aprender de las experiencia malas”, agregó.

“Si queremos en serio que este país sea distinto, empecemos a luchar todos. No dejemos en manos de la gente que está arriba, porque algunos serán un ejemplo, otros son unos corruptos”, expresó.

Finalmente, Gladys Cabezas hizo alusión al juicio del crimen de Fernando Báez Sosa: “Los padres de él me hacen acordar a mis papás, dicen lo mismo. Para mi todo esto es un déjà vu. Mis papás murieron de tristeza. Cada vez que salía de la cárcel uno de los implicados, a mi papá le agarraba un ataque al corazón. Es tremendo, hay que aprender de esto para que no pase. No le mientan a los familiares de las víctimas, son ellos los que tienen que estar detrás de todo”.