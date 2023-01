La otra cara de la violencia

En estos últimos días, los noticieros no paran de hablar del caso de Fernando Báez Sosa. Como parte del juicio aparece la deliberación entre el encarcelamiento perpetuo para todos los acusados o sólo para los principales agresores físicos. Mientras veía las imágenes y escuchaba los distintos testimonios y notas periodísticas, me acordé de un texto que escribí el año pasado.

“La violencia tiene otra cara, que es esa que nunca se menciona. No es ni verbal ni física. Es la violencia del público que asiste a la función de la pelea. A veces mira y no hace absolutamente nada, otras tantas alienta al agresor a ir por más, y hasta puede utilizar su celular para registrar con orgullo la hazaña".

Participantes de la Misa en Villa Gesell.

Foto: Enrique Cangas.

Es cierto que en las redes sociales muchas veces nos encontramos con publicaciones que buscan concientizar y difundir, para frenar con la violencia. Sin embargo, lamentablemente, también abundan videos de peleas que son compartidos y tomados como entretenimiento o diversión, y peor aún como un modelo a seguir.

En la situación de una pelea, nos puede parecer más fácil buscar el celular, grabar, seguirle la corriente al que agrede, y así quedar bien con el resto. El famoso si todos lo hacen, por qué yo no. Si todos están riéndose y animando al que agrede, no quiero quedarme afuera, me sumo.

Foto: Enrique Cangas.

Todos sabemos que no es fácil ir contra la corriente, pero lo que nos va dar fuerza para eso, es una palabra de 7 letras: EMPATIA. Si en lugar de pensar qué van a decir los demás si yo freno esto, pensáramos: si yo estuviese en el lugar de la víctima, ¿me gustaría que alguien frenara esto?

Claramente la respuesta va a ser un sí. Y ese "sí" nos impulsa a ir un poco en contra del resto y en vez de agarrar el celular para filmar a modo de diversión, usarlo para pedir ayuda o concientizar sobre estas peleas. En lugar de desviar la mirada, entrecruzarla con el agredido para darle mi apoyo. En vez de usar mi boca para reírme y alentar, intentar frenar esta agresión.”

Cientos de personas reclamando justicia.

Foto: Enrique Cangas.

En este caso, de los testimonios surgió que uno de los acusados eligió grabar los comienzos de la golpiza, a modo gracioso como para tener un video de lo que habían hecho y así poder mostrar lo fuertes que eran, de lo que eran capaces, y después eligió sumarse a ella. Tuvo en sus manos la oportunidad de no ser cómplice, así como la tuvo el resto. Todos tienen una gran responsabilidad.

Aprovechemos este momento y esta situación dolorosa para pensar que podemos hacer y aportar cada uno desde nuestro lugar para frenar y concientizar sobre la violencia. Lograr así ser instrumentos de paz y amor en este mundo que tanto lo está necesitando.

* Trinidad, 13 años, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.