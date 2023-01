Padres e hijos, ocho contra uno, o todos contra todos

Qué difícil hablar con tus hijos de este tema, o más aún, educar a tus hijos en estos tiempos. Sobre todo porque somos modelos identificatorios para ellos. Nuestros hijos ven, copian y hacen. Pienso en tantas cosas. Qué cosas hice o dije cuando eran apenas criaturas de 5 años, unas esponjas que absorbían todos y cada uno de nuestros actos, avalando hechos violentos, usando sin consciencia frases y expresiones que incitan a la violencia.

En la infancia y en la adolescencia donde buscando defenderlos, defendí lo indefendible o justifique lo injustificable. Quizás deberíamos preguntarnos como padres, cuántas veces debimos exponerlos y no lo hicimos o, a lo mejor, en vez de hacerlos cargo y que sufran las consecuencias, les evitamos el mal trago culpando a un inocente.

¿Hemos permitido la crítica despiadada? ¿Juzgado con razones y pruebas inciertas? ¿Fuimos cómplices de mentiras infundadas? ¿Reclamamos en nombre de la verdad de la mano de nuestros hijos causas que sabíamos irreales? ¿Dijimos barbaridades creyendo que eran solo expresiones sin consecuencias en su formación?

Y sí, sin dudas hicimos muchas cosas mal, somos padres, pero también somos humanos, ¿eso nos justifica? Seguro que no Entonces qué somos, ¿culpables o responsables? Como padres creo que debemos ser responsables. No sé si de todo pero sí de gran parte. Miro a mis hijos y a los hijos de tantos padres y me pregunto: qué fácil hablar desde afuera, juzgar, señalar con el dedo?

Sin dudas todos esperamos justicia, estamos del lado del inocente, del lado de la víctima. A todos nos conmueve y nos asusta este hecho trágico, violento, inaudito, increíble. Sin embargo pasó. Bueno no pasó, nos pasa, nos interpela, nos traspasa las vísceras pensando en nuestros hijos. Simplemente a ellos y a todos los hijos decirles: "Muchas veces los padres nos equivocamos queriendo lo que pensamos mejor para ustedes, ojalá sepan disentir, repensar, modificar, corregirnos, autoeducarse y ayudarnos a cambiar".

En lo más profundo de mi sentir y pensar creo que todos somos un poco responsables, o acaso alguno puede levantar la mano y gritar: yo siempre fui un ejemplo, nunca juzgue, nunca mentí, nunca señalé. Hablemos con nuestros hijos sin verdades y sin querer tener la razón. Hablemos desde la reflexión y cómo cada uno puede hacer que estas tragedias simplemente no sucedan.

Como sociedad somos arte y parte, ¿qué vamos a hacer desde ahora para no permitir el olvido, en los hogares, las escuelas ,los clubes? O acaso vamos a dejar que Fernando sea una noticia más.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.