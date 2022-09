Salvador Finocchiaro: el mendocino que busca ser diputado en Italia

El próximo 25 de septiembre serán las elecciones en Italia y un mendocino sueña con formar parte del parlamento italiano. Se trata de Salvador Finocchiaro quien contó a MDZ de que se tratan sus propuestas, centradas en la homologación de títulos, inmigración y la mejora de la atención en las embajadas y consulados.

Finocchiaro nació en Fray Luis Beltrán, Maipú, "un pueblito con calles de tierra". Si bien ya no vive allí, contó a MDZ que considera a la localidad como su hogar: "Siempre recuerdo a mi provincia para mí, mi infancia es mi patria", comentó.

El mendocino representará al Partido Demócrata, un partido de centro izquierda, en las próximas elecciones de Italia donde más de 800 mil argentinos están habilitadas para votar.

En la entrevista, explicó que el Partido Demócrata posee una "visión inclusiva y de intercambio, no existen partidos así en Italia". Además, comentó que el mismo es un partido "abierto", tal es así que su candidatura no fue decidida por el sino por sus compañeros: "Cuando sucedió me emocione mucho, uno nunca espera que pase, son cosas muy internas de la política que a uno lo pone contento porque tu compañero te está eligiendo".

La Argentina está pasando por una especie de éxodo y tanto los consulados como las embajadas se encuentran sobrepasadas de tareas. Ante esta problemática Salvador Finocchiaro ha propuesto poner secretarías en ciudades "medianamente grandes" para que las personas no tengan que viajar a otras provincias o ciudades.

Consulado de Italia en Mendoza

Además, Finocchiaro ha abogado por la figura de un sportello (puerta): "Es una especie de ventana de atención, ahí abría un funcionario italiano y si alguien que necesita hacer un trámite, puede hacerlo ahí en vez de viajar a una ciudad grande como Rosario, Mendoza o Buenos Aires. La idea es que en el sportello el ciudadano pueda resolver su problema ya sea comenzar la ciudadanía, o pedir el pasaporte, la partida de nacimiento o el cambio de domicilio".

Otro proyecto que planea presentar Finocchiaro está relacionado con la mejora de las "condiciones laborales de los funcionarios italianos que se encuentran estallados", informó y comentó que "un funcionario consulado de Buenos Aires maneja unas 3000 carpetas y en Rosario uno maneja cerca de 11.000, necesitamos acciones concretas".

Embajada de Italia en Buenos Aires

Además, explicó que la poca cantidad de funcionarios que poseen los consulados italianos en el país se deben a lo poco atractivo que puede ser Argentina para estos: "En otros países los funcionarios ganan un 20% más y la gran mayoría de los países les entregan un viaje cada 6 meses, en Argentina es cada 18".

Salvador explicó que diariamente es consultado sobre cómo financiar los proyectos que tiene planeado, por lo que planea utilizar el 30% que recauda cada consulado: "El consulado de Mendoza recaudó, en 2021, 1.048.859,50 de euros, con ese 30%. Este año el consulado lleva recaudado 831.471,50 euros. Cuando decimos resolver los problemas estamos hablando de esto, de acá vamos a resolver los problemas".

Por otro lado, explicó que la inmigración es sumamente importante para una Italia en un proceso vegetativo que en 2030 tendrá serios problemas con la inmigración. "La inmigración es un capital, es un recurso humano, económico e intelectual. Italia necesita población", comentó.

Para fomentar el intercambio entre ambos países, Finocchiaro propone que las personas que estudian o trabajan en Italia puedan acceder con mayor facilidad a una ciudadanía. Además, planea presentar una propuesta para que alumnos universitarios de Italia puedan venir a la Argentina y terminen sus carreras y viceversa.

"En nuestro partido pensamos a nivel global, en la ecología, los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. Europa no puede salir de la pandemia si en otros continentes no hay vacunas. El mundo está globalizado y hay aspectos que nos atraviesan más allá de las particularidades culturales", concluyó.