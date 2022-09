Cómo resguardar los datos de nuestro celular

Jorge Martín Vila, especialista en seguridad de la información y ciencia de datos habló en MDZ Radio y brindó consejos en cuanto a cómo proteger los datos de nuestros dispositivos móviles.

“Nosotros tengamos en cuenta que todo lo que hace Android o iPhone para la utilización de nuestros datos esta subido a una nube. Y por eso es importante que las credenciales de acceso a las claves sean seguras, porque si yo tengo acceso a un dispositivo celular puedo tener acceso desde la nube. El smartphone hoy es una oficina, tenemos toda nuestra información, home banking, fotos de nuestros hijos e hijas, e información de base de datos de todo tipo de cosas” explica el especialista.

En este sentido remarcó la importancia de saber en qué redes de wifi nos conectamos: “Tenemos que tener en cuenta las conexiones que tiene el dispositivo y de qué manera las administramos. Cuando nosotros nos distraemos de eso, es cuando somos vulnerables a la obtención de información que podría llegar a arrancar por medio de un smishing, que es un mensaje que llega y que uno toca el link y puede entrar al sitio. Por ejemplo, Mercado Pago, o de un banco determinado. Ingreso las credenciales y automáticamente me va a llevar al sitio verdadero. Pero en el medio existió alguien que se quedó con mis credenciales”.

El primer riesgo para el especialista es por intermedio de un wifi público, por ejemplo, “como eso no tiene medida de control explícita, uno se conecta a un wifi público que le pide credencial de acceso. Si no sos cliente del servicio wifi público te pide cargar, por ejemplo, un mail y el número de teléfono. Entonces vas a ingresar a ese wifi público que obtuvo tus datos. Pero si en el medio tenemos alguien que está escuchando esa comunicación o está intervenida de alguna manera, o interfiriendo o se arma un smishing para poder conectar a ese wifi público, corremos el riesgo de brindar nuestros datos en forma voluntaria, pero uno no se da cuenta”.

El gran problema para el especialista es que el armado de la plataforma para obtener esos datos es exactamente igual que el verdadero: “Entonces lo que debemos de tener deshabilitado es el wifi. Si habilitamos el wifi a donde nos vayamos a conectar, deberíamos asegurarnos que tenga una clave. A priori no hay que conectarse a un wifi público.”

“Finalmente, si vas a conectarte a una red wifi en particular, hay tener la precaución de cerciorarse que sea una una real. Esa credencial de acceso que no esté tan expuesta seguramente tenga una contraseña. Eso hace a la confianza para estar conectado. No quiere decir que uno no sea vulnerable, seguimos siendo vulnerables pero de alguna manera nos aseguramos de conectarnos a una red segura” concluyó.