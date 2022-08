El desgarrador testimonio de un excombatiente de Malvinas

Walter Szodo recuerda como si fuese ayer el día que lo movilizaron al teatro de operaciones de Malvinas. Era abril de 1982. Apenas tenía 18 años.

Cruzar la puerta de su casa del Villa del Parque , en el Oeste de Godoy Cruz, significó un no saber si en algún momento iba a volver para poder abrazar a su madre.

Aquel pibe, que hoy tiene 60 años, pertenecía al regimiento de infantería 2 aerotransportado “General Balcarce”.

“Nos olvidaron. Nos soltaron la mano. No vino nunca nadie. Yo quería olvidar, por eso me alejé de todo. Más después de que una vez fui a una entrevista de trabajo y me dijeron que no me lo daban porque los que habíamos ido a la guerra estábamos re locos”, recordó 40 años después del conflicto bélico con Inglaterra.

Walter Szodo recuerda como si fuese ayer lo que vivió en Malvinas.

Y agregó: “No hace mucho me diagnosticaron con el síndrome de Irak. A mi antes de la guerra me gustaba salir, ir a los bailes y juntarme con amigos. Después de volver de Malvinas no podía dormir con la luz apagada”.

Casi marcado a fuego, Walter tiene el recuerdo de una orden de obediencia de vida. “Si el que estaba en el frente no respondía el ataque, teníamos que matarlo. Era todo una locura. ¿Cómo ibas a matar a un compañero?” expresó.

Szodo es uno de los muchos veteranos de guerra que viven en el departamento de Godoy Cruz, comuna que los está reconociendo a través de la ordenanza 7200/21. La misma determina la entrega y colocación de una placa para identificar que en ese domicilio vive un héroe de Malvinas.

Es por ello que Walter, al igual que otros dos excombatientes, recibió la visita del presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta, quien le entregó la placa que lucirá en el frente de la casa de la que salió, aquel abril del ´82, con destino a las islas Malvinas.